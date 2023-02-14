Дефіцит снарядів: США не зможуть передати Україні далекобійні ракети ATACMS, — Politico

За інформацією журналістів, нещодавно офіційні особи США попередили українських колег, що вони не мають зайвих армійських тактичних ракетних систем. Водночас Україна розглядає обхідні шляхи для отримання ракет ATACMS, зокрема купівлю їх у країн-союзників.

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Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила владі України, що Вашингтон не зможе постачати Києву далекобійні ракети ATACMS. Причина — дефіцит снарядів, у Білому домі стурбовані тим, що цієї кількості не вистачить для забезпечення своїх потреб. Про це пише видання Politico з посиланням на чотири джерела.

За інформацією журналістів, на нещодавніх зустрічах у Пентагоні офіційні особи США заявили представникам України, що вони не мають зайвих армійських тактичних ракетних систем. В американському Міноборони вважають, що перекидання ATACMS на фронт призведе до скорочення американських запасів і підірве готовність збройних сил США до майбутніх бойових дій.

Крім того, американська влада турбується, що ЗСУ використовуватиме ракети великої дальності для завдання ударів углиб території Росії, яка пригрозила тим, що такий результат означатиме перехід "червоної межі" з боку США.

Американський чиновник розповів, що Вашингтон хоче зберегти певний рівень далекобійних боєприпасів на американських складах. Однак він зазначив, що є й "інші способи" надати українській армії завдавати ударів по російських цілях.

"За будь-якого пакету ми завжди враховуємо нашу готовність і наші власні запаси, одночасно надаючи Україні те, що їй необхідно на полі бою. Є й інші способи надати Україні можливості, необхідні для завдання ударів по цілях", — зазначив він.

Водночас Україна розглядає обхідні шляхи для отримання ракет ATACMS. Українська влада може запросити схвалення Вашингтона для придбання таких снарядів у союзної країни, використовуючи військове фінансування США. Ракети цього типу мають Південна Корея, Польща, Румунія, Греція, Туреччина, Катар і Бахрейн.

Що відомо про ракети ATACMS?

ATACMS — твердопаливна тактична балістична ракета класу "земля — земля" з дальністю до 300 км. Її різні варіанти оснащення носять назви: MGM-140, MGM-164 та MGM-168. Для запуску снарядів можна використовувати реактивні системи залпового вогню M270 MLRS і M142 HIMARS.

Нагадаємо, 1 лютого ЗМІ писали, що до нового пакету допомоги США увійдуть ракети великої дальності. За інформацією журналістів, у Вашингтоні відхилили запит Києва на ATACMS, проте можуть надати ЗСУ ракети GLSDB із радіусом дії приблизно 150 км.

Раніше, 20 січня, телеканал CNN повідомляв, що Великобританія може передати Україні аналог ATACMS для далекобійних ударів. За даними журналістів, Лондон готовий зайняти лідерські позиції в питанні постачання важчої та сучасної зброї.