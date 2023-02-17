Для стримування РФ: США та Україна думають про створення "Збройних сил майбутнього", — Нуланд

За словами представниці Білого Дому, США надаватимуть зброю Україні і після закінчення війни. Необхідно створити стійку систему ППО та сильну прикордонну оборону. Також не виключено, що Київ отримає літаки та ракети ATACMS.

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США розглядають передачу озброєння для України не лише для перемоги Росії, а й для подальшого її стримування після закінчення бойових дій. Про це заявила заступниця Держсекретаря США із політичних питань Вікторія Нуланд в інтерв'ю CNN.

За її словами, Вашингтон і Київ уже думають над тим, як виглядатимуть українські Збройні сили майбутнього.

"Ми дивимося не лише на те, що знадобиться Україні для цієї безпосередньої боротьби, але ми також думаємо разом із українцями про Збройні сили України майбутнього", — сказала вона.

Чиновниця не стала уточнювати, яку зброю США нададуть у найближчому майбутньому чи у довгостроковій перспективі. Однак, коли журналісти запитали про передачу реактивних літаків і далекобійних ракет ATACMS, Нуланд припустила, що таке обладнання Київ може отримати з метою стримування РФ.

Заступниця держсекретаря США наголосила, що Україні також необхідно буде створити міцну систему ППО та сильну прикордонну оборону, щоб гарантувати, що Москва не нападе знову.

"Щоб мати можливість утримати Росію від повторного вторгнення, їм доведеться мати витончену стійку ППО. Їм буде потрібна набагато сильніша оборона кордонів і здатність гарантувати, що Росія не зможе знову вторгнутися. Їм знадобляться досконаліші радари та системи раннього попередження", — додала Вікторія Нуланд. .

Вона заявила, що США також думають над тим, щоб у разі закінчення російсько-української війни вона не повторилася. Адже не можна довіряти, коли при владі в Росії буде Володимир Путін або хтось на кшталт нього.

"Тому навіть якщо буде досягнуто справедливого миру, має бути довгостроковий план і будівництво українських збройних сил майбутнього, щоб вони могли стримувати будь-які майбутні апетити, які можуть виникнути у Путіна", — додала вона.

Нагадаємо, 16 лютого у виданні Politico писали, що США не заохочують Україну в питанні повернення Криму. Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що спроби ЗСУ повернути півострів стануть "червоною межею для Путіна.

14 лютого ЗМІ повідомляли, що США не можуть передати Україні далекобійні ракети ATACMS через дефіцит. Водночас Україна розглядає обхідні шляхи для отримання ракет ATACMS, зокрема купівлю їх у країн-союзників.