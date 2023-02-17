Для сдерживания РФ: США и Украина думают о создании "Вооруженных сил Украины будущего", — Нуланд

По словам представительницы Белого Дома, США будут предоставлять оружие Украине и после окончания войны. Необходимо создать стойкую систему ПВО и сильную пограничную оборону. Также не исключено, что Киев получит самолеты и ракеты ATACMS.

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США рассматривают передачу вооружения для Украины не только прямо сейчас для победы России, но и для дальнейшего сдерживания ее после окончания боевых действий. Об этом заявила заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью CNN.

По ее словам, Вашингтон и Киев уже думают над тем, как будут выглядеть украинские Вооруженные силы будущего.

"Мы смотрим не только на то, что понадобится Украине для этой непосредственной борьбы, но мы также думаем вместе с украинцами о Вооруженных силах Украины будущего", — сказала она.

Чиновница не стала уточнять, какое оружие США предоставят в ближайшем будущем или в более долгосрочной перспективе. Однако когда журналисты спросили о передаче реактивных самолетов и дальнобойных ракет ATACMS, Нуланд предположила, что такое оборудование Киев может получить в целях сдерживания РФ.

Замгоссекретаря США отметила, что Украине также необходимо будет создать прочную систему ПВО и сильную пограничную оборону, чтобы гарантировать, что Москва не нападет снова.

"Чтобы иметь возможность удержать Россию от повторного возвращения, им придется иметь изощренную стойкую ПВО. Им потребуется гораздо более сильная оборона границ и способность гарантировать, что Россия не сможет снова вторгнуться. Им понадобятся более совершенные радары и системы раннего предупреждения", — добавила Виктория Нуланд.

Она заявила, что США также думают над тем, чтобы в случае окончания российско-украинской войны, она не повторилась. Ведь нельзя доверять, когда у власти в России будет Владимир Путин или кто-то вроде него.

"Поэтому даже если будет достигнут справедливый мир, должен быть долгосрочный план и строительство украинских вооруженных сил будущего, чтобы они могли сдерживать любые будущие аппетиты, которые могут возникнуть у Путина", — добавила она.

Напомним, 16 в издании Politico писали, что США не поощряют Украину в вопросе возвращения Крыма. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что попытки ВСУ вернуть полуостров станут "красной чертой" для Путина.

14 февраля СМИ сообщали, что США не могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS из-за дефицита. В то же время Украина рассматривает обходные пути для получения ракет ATACMS, в частности — покупку их у стран-союзников.