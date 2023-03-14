Белый дом призывает Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

В администрации президента США считают, что лидеру КНР следует выслушать и другую сторону полномасштабного конфликта — украинскую.

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США призывают президента Китая Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американское руководство считает важным ознакомление лидера с обеими сторонами конфликта. Об этом 13 марта сообщает CNN, цитируя советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Мы поощряли президента Си обратиться к президенту Зеленскому, потому что мы считаем, что КНР и сам президент Си должны напрямую услышать украинскую точку зрения, а не только российскую точку зрения по этому поводу. На самом деле, мы выступали перед Пекином за то, чтобы эта связь состоялась", — поделился с журналистами Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США.

Чиновник рассказал, что американцы поощряли Китай как публично, так и частно. Однако, по его словам, украинские коллеги сообщили американским чиновникам, что официального подтверждения звонка или видеоконференции с китайским президентом они не получили.

"Мы надеемся, что будет. Это было бы хорошо, потому что это потенциально привнесет больше баланса и перспективы в то, как КНР подходит к этому, и мы надеемся, что это и дальше будет отговаривать их от предоставления правовой помощи России", — сказал Салливан о возможном разговоре президентов.

Напомним, о планах Си Цзиньпина провести телефонный разговор с Зеленским сообщили в СМИ 13 марта. Ожидается, что он произойдет после визита президента Китая в Москву и его встречи с лидером страны-агрессорки.

По информации Reuters, Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Президенты виделись уже 39 раз, в последний раз — осенью 2022 года.