Білий дім закликає Сі Цзіньпіна поговорити з Зеленським

В адміністрації президента США вважають, що лідеру КНР варто вислухати й іншу сторону повномасштабного конфлікту — українську.

Related video

США закликають президента Китаю Сі Цзіньпіна поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Американське керівництво вважає важливим ознайомлення лідера з обома сторонами конфлікту. Про це 13 березня повідомляє CNN, цитуючи радника Білого дому з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

"Ми заохочували президента Сі звернутися до президента Зеленського, тому що ми вважаємо, що КНР і сам президент Сі повинні безпосередньо почути українську точку зору, а не лише російську точку зору з цього приводу. Насправді ми виступали перед Пекіном за те, щоб цей зв’язок відбувся", — поділився з журналістами Джейк Салліван, радник з національної безпеки США.

Посадовець розповів, що американці заохочували Китай як публічно, так і приватно. Однак, за його словами, українські колеги повідомили американським посадовцям, що офіційного підтвердження дзвінка чи відеоконференції з китайським президентом вони не отримали.

"Ми сподіваємося, що буде. Це було б добре, тому що це потенційно привнесе більше балансу та перспективи в те, як КНР підходить до цього, і ми сподіваємося, що це й надалі відмовлятиме їх від надання правової допомоги Росії", — сказав Салліван про можливу розмову президентів.

Нагадаємо, про плани Сі Цзіньпіна провести телефонну розмову з Зеленським повідомили у ЗМІ 13 березня. Очікується, що вона станеться після візиту президента Китаю у Москву та його зустрічі з лідером країни-агресорки.

За інформацією Reuters, Сі Цзіньпін зустрінеться з Володимиром Путіним вже наступного тижня. Президенти бачилися вже 39 разів, востаннє — восени 2022 року.