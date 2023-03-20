Помощь лучшего друга. Чего ждать от встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве

Во время визита в Москву в 2019 году Си Цзиньпин назвал российского президента Владимира Путина своим лучшим другом. С тех пор геополитическая ситуация в мире претерпела стремительные изменения, изменились и позиции обоих политиков. Фокус узнавал, что в этот раз должен сказать китайский лидер.

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"За последние шесть лет мы встречались почти 30 раз. Россия – это страна, в которой я бывал чаще всего, и президент Путин – мой лучший друг и коллега", – говорил Си Цзиньпин в июне 2019 года.

В последний раз Путин и Си Цзиньпин виделись лично в сентябре 2022 года на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Тогда китайский лидер не пожал руки своему "лучшему другу"

По приглашению Путина

Сегодня начинается трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Мероприятие проходит по приглашению российской стороны. Примечательно, что впервые о вероятности визита Си в Москву сообщил Государственный департамент США в начале прошлой недели. Впоследствии эту информацию официально подтвердила российская сторона.

По сообщению представителей Кремля, 20 марта Си Цзиньпин проведет встречу один на один со своим российским коллегой, после чего состоится "неформальный обед". Сами переговоры двух политиков пройдут во вторник.

Помощники Путина уже успели заявить, что темой переговоров станет вопрос войны в Украине.

"Мы высоко ценим сдержанную, выверенную позицию китайского руководства по этому вопросу, мы знаем о китайском плане урегулирования. Я просто уверен, что и наш руководитель, и китайский лидер обменяются своими оценками нынешней ситуации именно в контексте развития конфликта в Украине. появятся после этого — увидим", — процитировал помощника российского президента Юрия Ушакова ТАСС.

Интересно, что китайская сторона никаких комментариев не давала. В то же время официальные лица США сделали оговорку, что будут внимательно следить за визитом и вероятным решением Си по военной помощи Москве.

"Очевидно, что у России есть собственные интересы в том, чтобы попытаться втянуть другие страны в этот конфликт, если она сможет, но наша позиция неизменна независимо от того, встретятся они или нет", — сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Россия ищет путь к китайскому оружию

Встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет на фоне сообщений о вероятном решении Пекина оказать России военно-техническую помощь. Российская армия начала ощущать на себе признаки дефицита боеприпасов, что является критическим ввиду контрнаступления Сил обороны Украины, которые ожидаются в ближайшие месяцы.

Недавно японское издание Nikkei, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что китайский военный аналитический центр в декабре 2022 года провел симуляцию развития боевых действий в Украине. По данным аналитиков, война в Украине может завершиться летом 2023 преимуществом России.

После этого в западных СМИ начали появляться сообщения о вероятной технической помощи Москве от Пекина. А через несколько месяцев Си Цзиньпин обнародовал свои 12 пунктов мирного плана из Украины.

Эксперт: "Очень симптоматично, что вопрос визита Си больше всего освещают именно российские СМИ, а не китайские. Это указывает на то, кому этот визит больше нужен" Фото: Getty Images

Об окончании войны в 2023 году говорят не только китайские аналитики, украинские официальные лица неоднократно заявляли, что год должен стать годом победы Украины. Надо понимать, что российская и украинская экономики, а вместе и европейские, будут истощены и не смогут поддерживать войну высокой интенсивности.

Напомним, Китай не присоединился к санкциям против России, введенным за военное вторжение в Украину. Более того, за последний год китайские государственные оборонные компании поддерживали торговые отношения с российским оборонным комплексом. По информации CNN, таможенные документы показывают, что в течение 2022 года, по крайней мере до середины ноября, пекинский оборонный подрядчик Poly Technologies выполнял поставки, включая детали для вертолетов и радиооборудование "воздух-земля", поддерживаемой государством российской фирме, на которую США наложили санкции. .

При этом власти Китая категорически опровергают это, апеллируя к тому, что США сами продолжают систематически передавать вооружение Украине. А главный китайский дипломат Ван I сразу прибыл в Москву, где заявил, что "отношения РФ и КНР не направлены против третьих стран, но и не подвергаются давлению третьих стран".

О чем будут говорить Путин и Си Цзиньпин

Координатор направления международной политики в Центре политических исследований "Доктрина" Денис Москалик уверен, что визит Си к Путину имеет своей целью обсуждение дальнейшего развития "партнерства без границ" между РФ и КНР в условиях войны. Кроме того, Пекин и Москва имеют целью продемонстрировать миру сближение между собой и готовность к совместной работе.

"Торговля России и Китая сейчас переживает невиданный ранее бум, достигнув объема в 190 миллиардов долларов США за прошлый год. Россия дает энергоносители, прежде всего нефть, а Китай соответственно — товары широкого спектра, в том числе подсанкционные комплектующие для электроники. При этом Россия заметно больше продает, чем покупает у Китая, что стало возможным именно за счет перенаправления потоков энергоносителей в КНР. Это стало архиважной составляющей успешной адаптации РФ к западным санкциям. В настоящее время Китай и Россия как никогда тесно сотрудничают в экономической сфере", — рассказывает Москалик.

Китайский лидер уже не первый год строит союз с РФ Фото: Getty Images

Политолог Олег Саакян считает, что Китай выходит в проекцию внешней политики. Си Цзиньпин уже решил все свои внутренние задачи, потому теперь начинает активно действовать на мировой геополитической арене. Именно этим визитом китайский политик хочет засвидетельствовать тот факт, что РФ становится китайским активом, и теперь, учитывая это, будут строиться темы для переговоров и отношений.

"Очень симптоматично, что вопрос визита Си больше всего освещают именно российские СМИ, а не китайские. Это указывает на то, кому этот визит больше нужен. Будут обсуждены вопросы, чем Пекин может торговать по отношению к интересам Москвы. Вероятно, речь будет идти о наступательных стратегических вооружениях, интересах. обеих стран в Африке", — говорит Фокусу Саакян.

По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, не стоит ожидать от визита Си Цзиньпина в Москву чего-то тривиального. Китайский лидер уже не первый год строит союз с РФ, но выглядит он как "штрих-пунктир", а не полноценный союз.

"Не надо ждать от этого визита чего-то тривиального, так же как драматизировать вероятность поставок Китаем боеприпасов России. Если нам поставляют, то почему они не должны этого делать? Это считается нормальным в системе у международного права. Но здесь надо заметить, что товарооборот Китая с ЕС и США составляют сотни миллиардов долларов, Пекину уже прямо указали, что он будет сокращаться, если там согласятся на поставки боеприпасов", — говорит Магда.

Он критически оценивает возможность того, что от потенциального будущего контакта Си Цзиньпина и президента Владимира Зеленского изменятся отношения двух стран. С момента избрания Зеленского президентом не было контакта между двумя политиками, а в Китай более 25 месяцев отсутствует посол Украины.

В последний раз Путин и Си Цзиньпин виделись лично в сентябре 2022 года на саммите Шанхайской организации Фото: Getty Images

"Нужно понимать, что Китай как ядерное государство, постоянный член Совбеза ООН не будет искать совместные действия с США, в том числе по поддержке Украины. Си уже говорил о своем стремлении строить двуполярный мир — а это Китай и США, России там нет", – отмечает Магда.

В то же время Саакян уверен, что в ходе визита Си Цзиньпина в Москву точно не будет договоренностей о поставках вооружения и кооперации в военно-промышленном комплексе.

"Не стоит ждать каких-либо паритетов. Китаю сейчас нужно продемонстрировать, что он является альфа-самцем, а не РФ", — говорит политолог.

Вместе с тем Москалик уверяет, что переговоры на высшем уровне между лидерами России и Китая ведут к дальнейшему более тесному сотрудничеству между государствами, развитию стратегического партнерства, поддержанию курса на укрепление оси Москва-Пекин в их противостоянии с Соединенными Штатами. Китай поддерживает Россию и демонстрирует, что не даст ей упасть.

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