Допомога кращого друга. Чого чекати від зустрічі Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна в Москві

Під час свого останнього візиту до Москви у 2019 році Сі Цзіньпін назвав російського президента Володимира Путіна своїм найкращим другом. З того часу геополітична ситуація у світі зазнала стрімких змін, змінилися й позиції обох політиків. Фокус дізнавався, що цього разу має сказати китайський лідер.

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"За останні шість років ми зустрічалися майже 30 разів. Росія – це країна, в якій я бував найчастіше, і президент Путін — мій кращий друг і колега", — говорив Сі Цзіньпін в червні 2019 року.

Востаннє Путін і Сі Цзіньпін бачилися особисто у вересні 2022 року на саміті Шанхайської організації співробітництва в Самарканді. Тоді китайський лідер не потиснув рук своєму "кращому другу"

На запрошення Путіна

Сьогодні розпочинається триденний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії. Захід відбувається на запрошення російської сторони. Примітно, що вперше про ймовірність візиту Сі до Москви повідомив Державний департамент США на початку минулого тижня. Згодом цю інформацію офіційно підтвердила російська сторона.

За повідомленням представників Кремля, 20 березня Сі Цзіньпін проведе зустріч сам на сам зі своїм російським колегою, після чого відбудеться "неформальний обід". Самі переговори двох політиків відбудуться у вівторок.

Помічники Путіна вже встигли заявити, що питання війни в Україні стане темою переговорів.

"Ми високо цінуємо стриману, вивірену позицію китайського керівництва з цього питання, ми знаємо про китайський план врегулювання. Я просто впевнений, що і наш керівник, і китайський лідер обміняються своїми оцінками нинішньої ситуації саме в контексті розвитку конфлікту в Україні. Які думки з'являться після цього — побачимо", — процитував помічника російського президента Юрія Ушакова ТАСС.

Цікаво, що китайська сторона жодних коментарів не надавала. Натомість офіційні особи США виразили застереження, що будуть уважно стежити за візитом та ймовірним рішенням Сі щодо військової допомоги Москві.

"Очевидно, що Росія має власні інтереси в тому, щоб спробувати втягнути інші країни в цей конфлікт, якщо вона зможе, але наша позиція незмінна незалежно від того, зустрінуться вони чи ні", — сказав радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Росія шукає шлях до китайської зброї

Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна проходитиме на тлі повідомлень про ймовірне рішення Пекіна надати Росії військово-технічну допомогу. Російська армія почала відчувати на собі ознаки дефіциту боєприпасів, що є критичним з огляду на контрнаступ Сил оборони України, які очікується ближчими місяцями.

Нещодавно, японське видання Nikkei, посилаючись на власні джерела, повідомило, що китайський військовий аналітичний центр у грудні 2022 року провів симуляцію розвитку бойових дій в Україні. За даними аналітиків, війна в Україні може завершитися влітку 2023 року перевагою Росії.

Після того в західних ЗМІ почали з’являтися повідомлення про ймовірну технічну допомогу Москві від Пекіну. А за кілька місяців Сі Цзіньпін оприлюднив свої 12 пунктів мирного плану з України.

Експерт: "Дуже симптоматично, що питання візиту Сі найбільше висвітлюють саме російські ЗМІ, а не китайські. Це свідчить про те, кому цей візит більше потрібен" Фото: Getty Images

Про закінчення війни у 2023 році говорять не лише китайські аналітики, українські офіційні особи неодноразово заявляли, що рік має стати роком перемоги України. Треба розуміти, що російська та українська економіки, а за разом і європейські, будуть виснажені та не зможуть довго підтримувати війну високої інтенсивності.

Нагадаємо, Китай не приєднався до санкцій проти Росії, введених за військове вторгнення в Україну. Навіть більше, за останній рік китайські державні оборонні компанії підтримували торгові відносини з російським оборонним комплексом. За інформацією CNN, митні документи, показують, що протягом 2022 року, принаймні до середини листопада, пекінський оборонний підрядник Poly Technologies виконував поставки, включно з деталями для вертольотів і радіообладнанням "повітря-земля", підтримуваній державою російській фірмі, на яку США наклали санкції.

При цьому, влада Китаю категорично спростовує це, апелюючи до того, що США самі продовжують систематично передавати озброєння Україні. А головний китайський дипломат Ван І одразу прибув до Москви, де заявив, що "відносини РФ і КНР не спрямовані проти третіх країн, але й не піддаються тиску третіх країн".

Про що говоритимуть Путін та Сі Цзіньпін

Координатор напрямку міжнародної політики в Центрі політичних досліджень "Доктрина" Денис Москалик впевнений, що візит Сі до Путіна має на меті обговорення подальшого розвитку "партнерства без кордонів" між РФ та КНР в умовах війни. Крім того, Пекін та Москва мають на меті продемонструвати світу зближення між собою та готовність до спільної роботи.

"Торгівля Росії та Китаю нині переживає небачений раніше бум досягнувши об'єму в 190 мільярдів доларів США за минулий рік. Росія дає енергоносії, насамперед нафту, а Китай відповідно — товари широкого спектру, в тому числі підсанкційні комплектуючі для електроніки. При цьому Росія помітно більше продає, ніж купує в Китаї, що стало можливим саме за рахунок перенаправлення потоків енергоносіїв до КНР. Це стало архіважливою складовою успішної адаптації РФ до західних санкцій. Нині Китай та Росія як ніколи тісно співпрацюють в економічній сфері", — розповідає виданню Москалик.

Китайський лідер уже не перший рік будує союз з РФ Фото: Getty Images

Політолог Олег Саакян вважає, що Китай виходить в проєкцію зовнішньої політики. Сі Цзіньпін вже вирішив всі свої внутрішні завдання, тому тепер починає активно діяти на світовій геополітичній арені. Саме цим візитом китайський політик хоче засвідчити той факт, РФ стає китайським активом, і тепер з огляду на це, будуть будуватися теми для перемовин та відносин.

"Дуже симптоматично, що питання візиту Сі найбільше висвітлюють саме російські ЗМІ, а не китайські. Це вказує на те, кому цей візит більше потрібен. Будуть обговорені питання чим Пекін може торгувати по відношенню до інтересів Москви. Ймовірно йтиметься про наступальні стратегічні озброєння, інтереси обох країн в Африці", — говорить Фокусу Саакян.

За словами директора Інституту світової політики Євгена Магди, не варто очікувати від візиту Сі Цзіньпіна до Москви чогось тривіального. Китайський лідер вже не перший рік будує союз з РФ, але він виглядає, як "штрих-пунктир", а не повноцінний союз.

"Не треба чекати від цього візиту чогось тривіального, так само як і драматизувати ймовірність поставок Китаєм боєприпасів Росії. Якщо нам постачають, то чому вони не мають цього робити? Це вважається нормальним в системі в міжнародного права. Але тут треба зауважити, що товарообіг Китаю з ЄС та США складає сотні мільярдів доларів, Пекіну вже прямо вказали, що він буде скорочуватися, якщо там погодяться на поставки боєприпасів", — говорить виданню Магда.

Він критично оцінює ймовірність того, що від потенційного майбутнього контакту Сі Цзіньпіна та президента Володимира Зеленського зміняться відносини двох країн. Від моменту обрання Зеленського президентом не було жодного контакту між двома політиками, а в Китаї понад 25 місяців відсутній посол України.

Востаннє Путін і Сі Цзіньпін бачились особисто у вересні 2022 року на саміті Шанхайської організації Фото: Getty Images

"Треба розуміти, що Китай як ядерна держава, постійний член Радбезу ООН не буде шукати спільних дій з США, в тому числі щодо підтримки України. Сі вже говорив про своє прагнення будувати двуполярний світ — а це Китай та США, Росії там немає", — відзначає Магда.

Натомість Саакян впевнений, що в ході візита Сі Цзіньпіна до Москви точно не буде домовленостей про постачання озброєння та кооперації у військово-промисловому комплексі.

"Не варто чекати якихось паритетів. Китаю зараз потрібно продемонструвати, що він є альфа-самцем, а не РФ", — каже політолог.

Разом з тим, Москалик запевняє, що перемовини на найвищому рівні між лідерами Росії та Китаю ведуть до подальшої більш тісної співпраці між державами, розвитку стратегічного партнерства, підтримання курсу на зміцнення вісі Москва-Пекін у їх протистоянні зі Сполученими Штатами. Китай підтримує Росію і демонструє, що не дасть їй впасти.

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