Глава Кремля считает, что замена санкционных товаров позволит РФ выполнить цели по стратегическому развитию.

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Антироссийские санкции введены на длительное время, поэтому следует прорабатывать "среднесрочные и долгосрочные меры импортозамещения". Об этом 4 апреля заявил глава Кремля Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций.

Он отметил, что замена импортных технологий и продуктов является важным шагом. По его мнению, это нужно делать в первую очередь, поскольку средние и долгосрочные преобразования помогут России выполнить стратегические цели именно суверенного развития страны.

"Все мы понимаем, санкции, конечно, надолго", — отметил российский диктатор.

Президент Российской Федерации во время речи пробовал разъяснить своим гражданам, что необходимо готовиться к долгим действиям по замене продуктов и товаров от цивилизованного мира. Последствия войны против Украины вынудили российские власти начать заниматься поддержкой промышленности, а также искать пути производства аналогов импортной продукции.

Напомним, 29 марта Путин назвал санкции против российской экономики "нелегитимными", поскольку ограничения могут негативно влиять на развитие государства. В прошлом руководитель Кремля неоднократно заявлял, что западные санкции не нанесли значительного ущерба его стране, но весной 2023 года признал, что у введенных ограничений может быть определенный эффект.

Как сообщило 22 марта агентство Bloomberg, Россия скупает шампанское в третьих странах, а Турция и Объединенные Арабские Эмираты помогают обходить санкции. Российские беженцы в странах Персидского залива стимулировали уровень реализации алкогольных напитков. В 2022 году Франция отправила в Эмираты на 75% больше бутылок шампанского, чем в 2021 году. В Европейском союзе запретили экспортировать на территорию Российской Федерации предметы роскоши после начала полномасштабной войны в Украине, но ограничения касались продукции, стоимость которой оценивается более чем в 300 евро.