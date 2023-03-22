Россия скупает шампанское в третьих странах: Турция и ОАЭ помогают обходить санкции, – СМИ

Российские беженцы в странах Персидского залива стимулировали продажи алкогольных напитков. В 2022 году Франция отправила в Эмираты на 75% больше бутылок шампанского, чем в 2021-м.

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Франция резко нарастила экспорт шампанского в страны Персидского залива после начала большой войны России с Украиной. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные организации Comite Champagne, которая объединяет субъекты производства и торговли шампанским.

Повышенный спрос вполне связан с россиянами, которые покинули родину. Французские производители отправили в ОАЭ в 2022 году на 75% больше бутылок шампанского — около 1,9 млн штук. Турция стала закупать продукции больше на 120%, а экспорт шампанского из этой страны в Россию превысил 180%.

Присутствие беженцев из России в странах Персидского залива могло стимулировать продажи алкогольных напитков, отметил сопредседатель L'Union des Maisons de Champagne Давид Шатийон.

Евросоюз запретил экспортировать в РФ предметы роскоши после начала полномасштабной войны в Украине, но ограничения касаются товаров стоимостью более 300 евро. Шампанское часто продается дешевле и некоторые страны вполне могут реэкспортировать их в Россию, уверены эксперты.

Россия была на 13 месте по объему импорта шампанского в 2021 году и опустилась до 38 места после того, как поставки сократились более чем на 80% в 2022 году. Производители отправили в РФ около 435 000 бутылок по сравнению с более чем 2,3 миллиона в 2021 году, сообщило агентство.

Россия была на 13 месте по объему импорта шампанского в 2021 году

Comite Champagne не вводил запрета на экспорт, организация не получала запросов от производителей о сертификатах происхождения для поставок в Россию после вторжения.

Шатильон полагает, что Франция могла уклоняться от экспорта шампанского в Россию из-за логистики, страхования и оплат, а также по репутационным соображениям.

Всплеск экспорта в страны Персидского залива, в том числе в Катар, где в ноябре и декабре проходил чемпионат мира по футболу, стало отражением возвращения туризма в регион. Общий объем продаж шампанского в 2022 году превысил рекордные 6 миллиардов евро.

Производители игристых вин могли уклониться от экспорта в Россию по логистическим, страховым и платежным причинам, а также ради защиты своей репутации.

Увеличение экспорта шампанского в страны Персидского залива, включая Катар стало следствием возвращения туризма в регион, считают в L'Union des Maisons de Champagne.

Напомним, что в июне прошлого года предприятие Artwinery обещало обеспечить украинские магазины "Артемовским" шампанским, несмотря на ожесточенные бои в Бахмуте.

А в Европе в июле 2022 года пришлось отозвать партию шампанского Moet & Chandon. В напитках выявили наркотик "экстази".