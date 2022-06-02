Бои в Бахмуте: производитель "Артемовского" уверяет, что шампанское не исчезнет с полок

Как рассказала Фокусу директор по маркетингу компании Александра Чередниченко, завод Artwinery успел вывезти готовую продукцию в безопасные регионы Украины.

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Артемовское шампанское и другая продукция предприятия Artwinery не исчезнут с полок магазинов, запасов хватит на длительное время. Об этом Фокусу сказала директор по маркетингу компании Александра Чередниченко, комментируя вопросы издания для статьи "Без соли и шампанского. Какая продукция предприятий Бахмута и Северодонецка исчезает с полок".

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"Вся готовая продукция была вывезена на безопасную территорию Украины, она у сейчас находится на складах наших партнеров и дистрибуторов. На данный момент мы можем ее реализовывать, запасов хватит на длительное время", — сказала Чередниченко.

По ее словам, из-за постоянных обстрелов Бахмута завод приостановил работу в марте, чтобы обезопасить сотрудников. Так как сейчас небезопасно находиться не только на предприятии или в Бахмуте, но и во всей Донецкой области.

"После начала боевых действий компания предоставила для сотрудников несколько эвакуационных автобусов для того, чтобы они смогли уехать из опасного района максимально быстро. Но часть сотрудников выбрала находиться на территории Донецкой области. Они сами принимали решение, выезжать или нет. Также компания перечисляет сотрудникам материальную помощь", — отметила Александра Чередниченко.

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Без соли и шампанского. Какая продукция предприятий Бахмута и Северодонецка исчезает с полок

Она рассказала, что компания потеряла магазин в Мариуполе. Также во время бомбежки Киева пострадало несколько складов с готовой продукцией. Однако на данный момент в компании не берутся оценивать весь масштаб убытков.

"На значительной территории Украины ведутся боевые действия. Это означает не только потери, связанные с разрушениями инфраструктуры, но и значительное падение продаж. По нашим подсчетам, мы недополучаем прибыли от продаж примерно 1 млн бутылок в месяц", — отметила директор по маркетингу Artwinery.

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В то же время, благодаря тому, что компания вывезла готовую продукцию из Бахмута, предприятие может позволить себе продолжить и даже наращивать экспорт: "В последнее время значительно возрос интерес зарубежных партнеров к нашей продукции, мы получаем много запросов из разных стран всего мира. Поэтому мы сейчас рассматриваем расширение нашей экспортной сети".

Продукцию Artwinery можно купить и в Украине: работает бар-магазин во Львове, где можно выпить бокал игристого или купить с собой. Продолжает свою работу интернет-площадка производителя: продукцию отгружают во все регионы Украины, где работает "Новая почта" и "Укрпочта".

Напомним, ранее в Украине стремительно исчезла с полок магазинов соль, которую производит предприятие "Артемсоль" в Соледаре Донецкой области.