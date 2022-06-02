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Економіка Війна та гроші

Бої у Бахмуті: виробник "Артемівського" запевняє, що шампанське не зникне з полиць

Ольга Чайка
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Компанія Artwinery розпродає запаси готових ігристих вин

Як розповіла Фокусу директорка з маркетингу компанії Олександра Чередніченко, завод Artwinery встиг вивезти готову продукцію до безпечних регіонів України.

Артемівське шампанське та інша продукція підприємства Artwinery не зникнуть із полиць магазинів, запасів вистачить на тривалий час. Про це Фокусу сказала директорка з маркетингу компанії Олександра Чередніченко, коментуючи питання видання для статті "Без солі та шампанського. Яка продукція підприємств Бахмута та Сєвєродонецька зникає з полиць".

"Вся готова продукція вивезена на безпечну територію України, вона зараз перебуває на складах наших партнерів і дистрибуторів. Наразі ми можемо її реалізовувати, запасів вистачить на тривалий час", — сказала Чередніченко.

За її словами, через постійні обстріли Бахмута завод призупинив роботу в березні, щоб убезпечити співробітників. Бо зараз небезпечно перебувати не лише на підприємстві чи в Бахмуті, а й у всій Донецькій області.

"Після початку бойових дій компанія надала для співробітників кілька евакуаційних автобусів для того, щоб вони змогли виїхати з небезпечного району максимально швидко. Але частина працівників обрала перебувати на території Донецької області. Вони самі приймали рішення, виїжджати чи ні. Також компанія перераховує працівникам матеріальну допомогу", — зазначила Олександра Чередніченко.

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Вона розповіла, що компанія втратила магазин у Маріуполі. Також під час бомбардування Києва постраждали кілька складів із готовою продукцією. Проте зараз у компанії не беруться оцінювати весь масштаб збитків.

"На значній території України тривають бойові дії. Це означає не лише втрати, пов'язані з руйнуваннями інфраструктури, а й значне падіння продажів. За нашими підрахунками, ми недоотримуємо прибутку від продажу приблизно 1 млн пляшок на місяць", — зазначила директорка з маркетингу Artwinery.

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Водночас завдяки тому, що компанія вивезла готову продукцію з Бахмута, підприємство може дозволити собі продовжити й навіть нарощувати експорт: "Останнім часом значно зріс інтерес закордонних партнерів до нашої продукції, ми отримуємо багато запитів з різних країн усього світу. Тому ми зараз розглядаємо розширення нашої експортної мережі".

Продукцію Artwinery можна купити і в Україні: працює бар-магазин у Львові, де можна випити келих ігристого або придбати пляшку. Продовжує свою роботу інтернет-майданчик виробника: продукцію відвантажують у всі регіони України, де працює "Нова пошта" та "Укрпошта".

Нагадаємо, раніше в Україні стрімко зникла з полиць магазинів сіль, яку виготовляє підприємство "Артемсіль" у Соледарі Донецької області.