Бої у Бахмуті: виробник "Артемівського" запевняє, що шампанське не зникне з полиць

Як розповіла Фокусу директорка з маркетингу компанії Олександра Чередніченко, завод Artwinery встиг вивезти готову продукцію до безпечних регіонів України.

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Артемівське шампанське та інша продукція підприємства Artwinery не зникнуть із полиць магазинів, запасів вистачить на тривалий час. Про це Фокусу сказала директорка з маркетингу компанії Олександра Чередніченко, коментуючи питання видання для статті "Без солі та шампанського. Яка продукція підприємств Бахмута та Сєвєродонецька зникає з полиць".

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"Вся готова продукція вивезена на безпечну територію України, вона зараз перебуває на складах наших партнерів і дистрибуторів. Наразі ми можемо її реалізовувати, запасів вистачить на тривалий час", — сказала Чередніченко.

За її словами, через постійні обстріли Бахмута завод призупинив роботу в березні, щоб убезпечити співробітників. Бо зараз небезпечно перебувати не лише на підприємстві чи в Бахмуті, а й у всій Донецькій області.

"Після початку бойових дій компанія надала для співробітників кілька евакуаційних автобусів для того, щоб вони змогли виїхати з небезпечного району максимально швидко. Але частина працівників обрала перебувати на території Донецької області. Вони самі приймали рішення, виїжджати чи ні. Також компанія перераховує працівникам матеріальну допомогу", — зазначила Олександра Чередніченко.

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Без солі та шампанського. Яка продукція підприємств Бахмута та Сєвєродонецька зникає з полиць

Вона розповіла, що компанія втратила магазин у Маріуполі. Також під час бомбардування Києва постраждали кілька складів із готовою продукцією. Проте зараз у компанії не беруться оцінювати весь масштаб збитків.

"На значній території України тривають бойові дії. Це означає не лише втрати, пов'язані з руйнуваннями інфраструктури, а й значне падіння продажів. За нашими підрахунками, ми недоотримуємо прибутку від продажу приблизно 1 млн пляшок на місяць", — зазначила директорка з маркетингу Artwinery.

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Водночас завдяки тому, що компанія вивезла готову продукцію з Бахмута, підприємство може дозволити собі продовжити й навіть нарощувати експорт: "Останнім часом значно зріс інтерес закордонних партнерів до нашої продукції, ми отримуємо багато запитів з різних країн усього світу. Тому ми зараз розглядаємо розширення нашої експортної мережі".

Продукцію Artwinery можна купити і в Україні: працює бар-магазин у Львові, де можна випити келих ігристого або придбати пляшку. Продовжує свою роботу інтернет-майданчик виробника: продукцію відвантажують у всі регіони України, де працює "Нова пошта" та "Укрпошта".

Нагадаємо, раніше в Україні стрімко зникла з полиць магазинів сіль, яку виготовляє підприємство "Артемсіль" у Соледарі Донецької області.