Без соли и шампанского. Какая продукция предприятий Бахмута и Северодонецка исчезает с полок

С прилавков украинских магазинов уже исчезла соль производителя "Артемсоль". За ней может последовать "Артемовское" шампанское. Но это не единственные товары, которые могут надолго остаться в дефиците из-за боевых действий в районе Бахмута.

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Украина более трех месяцев противостоит полномасштабному военному вторжению Российской Федерации. От 30 до 50% экономики утрачено, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью ВВС.

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Лишь 47% бизнесов способны продолжать работать на полную, подстраиваясь под новые реалии, сообщили Фокусу в пресс-службе Союза украинских предпринимателей. Согласно данным СУП, 38,6% предприятий — на грани, а 11,4% полностью остановили свою деятельность.

Фокус собрал истории предприятий, которые остановили работу, потому что оказались прямо под обстрелами.

Не пересолить: как украинцы потеряли доступ к самой популярной соли

"Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов — Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния", — рассказал СМИ и. о. гендиректора "Артемсоли" Виктор Юрин.

В 2021 году "Артемсоль" произвела 1,9 млн тонн соли, отчитывались в компании в конце января, отмечая, что это на 20% больше, чем в 2020 году.

На экспорт за весь минувший год направили 744,2 тыс. тонн соли или 39,5% общего объема отгруженной продукции. В 2020-ом году этот показатель составил 336,6 тыс. тонн (28,3%).

Согласно данным "Опендатабот", чистая прибыль предприятия "Артемсоль" за 2020 год составила 31 млн 938 тыс. грн.

[ + – ] Соль для украинцев производилась в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области

Еще 1 апреля госпредприятие сообщало, что продолжает работать. Но в том же месяце ему пришлось остановить производство — в первую очередь, из-за невозможности вывозить продукцию по железной дороге. Позже стало известно, что "Артемсоль" серьезно пострадала из-за обстрелов.

После остановки "Артемсоли" покупатели ринулись скупать остатки соли отечественного производства. И цены сильно подскочили.

В супермаркетах отметили, что нашли альтернативу украинской соли за границей. Теперь в большинстве магазинов на полках есть турецкая, польская соль. Но заместить соледарскую соль другим украинским производствам не под силу — Дрогобычская солеварня во Львовской области производит в месяц до 32 тонн соли, чего недостаточно для удовлетворения спроса. Так что украинцам пока придется привыкать к иностранной, более дорогой продукции.

Шампанского, шампанского! Будет ли у украинцев на столе "Артемовское"?

Мощности завода Artwinery после модернизации в 2007 году позволяли выпускать более 25 млн. бутылок ежегодно. На практике, за 2013-й год компания выпустила 19 млн бутылок, а после начала боевых действий выпускала значительно меньше — 10-12 млн. На протяжении последних лет объемы производства Artwinery составляли до 15 млн бутылок ежегодно, о чем сообщила Фокусу директор по маркетингу компании Александра Чередниченко.

Дело в том, что около 70% винограда на завод завозили из Крыма. После аннексии полуострова почти весь виноград стали завозить из степной зоны Украины — южных районов Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

В марте завод Artwinery остановил свою деятельность из-за постоянных обстрелов Бахмута. В компании поясняют: сейчас небезопасно находиться не только на заводе или в Бахмуте, но и во всей Донецкой области.

"Продукция, которая сейчас находится на выдержке, — в безопасности. Процесс шампанизации не прерван, игристые вина "спят" и ждут победы. К сожалению, офисные, складские помещения, а также часть производственных подвергаются большой опасности из-за постоянных обстрелов города", — рассказала Александра Чередниченко.

По ее словам, после начала боевых действий компания Artwinery предоставила для сотрудников несколько эвакуационных автобусов, чтобы они смогли уехать из опасного района максимально быстро. Но часть сотрудников выбрала остаться на территории Донецкой области. Также компания перечисляет сотрудникам материальную помощь, отметила Чередниченко.

[ + – ] Artwinery — крупный украинский производитель игристого — находится в Бахмуте Донецкой области

Директор по маркетингу компании рассказала о потерях: "К сожалению, мы потеряли магазин в Мариуполе, также во время бомбежки Киева пострадало несколько складов с готовой продукцией".

При этом готовую продукцию успели вывезти на безопасную территорию Украины. В Artwinery утверждают, что запасов хватит на длительное время. То есть, пока о дефиците игристого речь не идет.

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Продукция Artwinery — не только для внутреннего потребления, она также идет на экспорт в такие страны, как Австралия, Австрия, Азербайджан, Канада, Китай, Израиль, Швейцария, Великобритания. После того, как Россия атаковала Украину в 2014-ом году, ее место самого крупного заказчика заняла Германия.

В Artwinery утверждают, что благодаря тому, что компания перенесла склады в безопасные регионы Украины, предприятие может позволить себе продолжать экспорт.

"В последнее время значительно возрос интерес зарубежных партнеров к нашей продукции, мы получаем много запросов из разных стран мира. Поэтому сейчас рассматриваем расширение нашей экспортной сети", — отмечает Александра Чередниченко.

В компании верят, что ВСУ защитят Бахмут, город перестанут бомбить, и уже скоро там будет безопасно, что позволит возобновить производство.

Без азота и уксуса: что происходит на производстве в Северодонецке

"Северодонецкое объединение Азот" с 2011 года входит в группу OSTCHEM, которое является ключевым направлением бизнеса Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Предприятие заявляет, что является лидером в Украине по выпуску уксусной кислоты, метанола и винилацетата. Производит азотные удобрения, газы, кислоты, полимеры и полимерные изделия (например, полиэтиленовые мешки с клапаном) и другую продукцию. Основные мощности направлены на изготовление 1020 тыс. тонн жидкого технического аммиака в год, 550 тыс. тонн аммиачной селитры, 390 тыс. тонн мочевины, 190 тыс. тонн метанола, 150 тыс. тонн уксусной кислоты, 60 тыс. тонн водного технического аммиака.

[ + – ] Мощности "Северодонецкого объединения Азот"

На предприятии до войны работало 6700 человек. Завод не прекращал работу с началом пандемии коронавируса, так как его отнесли к стратегическим. Осенью 2020-го компания получила лицензию и готовилась выпускать медицинский кислород, так как это побочный продукт производства азотных удобрений. К октябрю объемы поставок кислорода достигли 62,7 тонны.

В магазинах Украины активно раскупают уксус — производитель уксусной кислоты "Азот" не работает из-за боев в Северодонецке

На шестой день полномасштабной войны России против Украины пресс-служба Group DF вышла с официальным заявлением: из-за боевых действий завод прекратил работу — в частности, остановили все ключевые цеха, остановилось производство удобрений. Остатки готовых удобрений и химикаты вывезли с территории предприятия за пределы Луганской области.

[ + – ] Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай неоднократно обращал внимание на обстрелы завода "Азот"

С тех пор руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай много раз сообщал в своем Телеграм-канале об обстрелах "Азота" российскими военными и даже назвал завод "почти уничтоженным".

[ + – ] С прилавков в магазинах исчезает уксус

Тем временем в магазинах с полок разметают уксус, который производится на основе все той же уксусной кислоты, которую производил "Азот". Ранее приобрести 9%-ный стандартный столовый уксус можно было за 22-30 грн./литр, а сейчас во многих супермаркетах остался на полках лишь более дорогой уксус — яблочный и винный уксус.