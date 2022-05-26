Дефицит соли отменяется: супермаркеты рассказали, где ищут альтернативу "Артемсоли"

Как удалось выяснить журналистам, некоторые торговые сети уже нашли поставщиков из Турции. Но при этом бизнемены предупреждают — цена на соль поднимется из-за усложнения логистических цепочек.

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Украинские крупные торговые сети не будут испытывать дефицит соли из-за боевых действий на Донбассе, которые парализовали работу крупнейшего завода "Артемсоль". Об этом сообщает Forbes.

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В частности, в одной из крупнейших торговых сетей Украины, АТБ, еще в марте увеличил объем закупок соли у бахмутского завода, чтобы наполнить свои супермаркеты продуктом. Помимо этого, в АТБ нашли альтернативного поставщика соли из Турции.

При этом, руководитель корпоративных коммуникаций АТБ Сергей Демченко отметил, что импортная соль будет стоить дороже украинской из-за усложненных логистических цепочек, поскольку доставка будет осуществляться не через море, а по суше, через европейские страны.

Также проблемы с поставками соли опровергли и в таких компаниях как Nestle и Нежинский консервный завод, который входит в корпорацию Fozzy. Эта же компания с начала апреля начала закупки соли у Дрогобычевского солеварного завода. После обострения боевых действий в Донецкой области, эта компания начала получать заказы от крупных торговых сетей.

Также отмечается, что государственное предприятие "Артемсоль" — одно из крупнейших в Европе отрасли. Его выручка в январе – сентябре 2021 составила 43 миллиона гривен чистой прибыли.

Ранее Фокус рассказывал, что солеварня во Львовской области вышла на предельные мощности своей работы. Закрывшееся предприятие "Артемсоль" до войны производило 2 млн тонн соли в год. Работники Дрогобычской солеварни трудятся круглосуточно и смогут добыть максимум 600 тонн ежегодно.

Также мы сообщали, что соль в Украине стремительно дорожает из-за роста импорта. По мнению экспертов, объем продукции, который производит солеварня в Дрогобыче, не покрывает потребности Украины.