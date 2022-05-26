Дефіцит солі скасовано: супермаркети розповіли, де шукають альтернативу "Артемсолі"

Як вдалося з'ясувати журналістам, деякі торговельні мережі вже знайшли постачальників із Туреччини. Але водночас бізнесмени попереджають: ціна на сіль підніметься через ускладнення логістичних ланцюжків.

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Українські великі торгові мережі не відчуватимуть дефіциту солі через бойові дії на Донбасі, які паралізували роботу найбільшого заводу "Артемсіль". Про це повідомляє Forbes.

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Зокрема, в одній із найбільших торгових мереж України, АТБ, ще в березні збільшив обсяг закупівель солі в бахмутського заводу, щоб наповнити свої супермаркети продуктом. Крім того, в АТБ знайшли альтернативного постачальника солі з Туреччини.

Водночас керівник корпоративних комунікацій АТБ Сергій Демченко зазначив, що імпортна сіль коштуватиме дорожче за українську через ускладнені логістичні ланцюжки, оскільки доставлятимуть не через море, а по суші, через європейські країни.

Також проблеми з постачанням солі спростували й в таких компаніях як Nestle та Ніжинський консервний завод, який входить до корпорації Fozzy. Ця ж компанія з початку квітня розпочала закупівлю солі у Дрогобицького солеварного заводу. Після загострення бойових дій у Донецькій області ця компанія почала отримувати замовлення від великих торгових мереж.

Також наголошують, що державне підприємство "Артемсіль" — одне з найбільших у Європі галузі. Його виторг у січні — вересні 2021 року склала 43 мільйони гривень чистого прибутку.

Раніше Фокус розповідав, що солеварня на Львівщині вийшла на граничні потужності своєї роботи. Підприємство "Артемсіль", що закрилося, до війни виробляло 2 млн тонн солі на рік. Працівники Дрогобицької солеварні працюють цілодобово та зможуть видобути максимум 600 тонн щорічно.

Також ми повідомляли, що сіль в Україні стрімко дорожчає через зростання імпорту. На думку експертів, обсяг продукції, який виробляє солеварня у Дрогобичі, не покриває потреби України.