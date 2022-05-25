Соляна криза в Україні: солеварня у Львівській області працює на межі (фото)

Підприємство "Артемсіль", що закрилося, до війни виробляло 2 млн тонн солі на рік. Працівники Дрогобицької солеварні працюють цілодобово та зможуть видобути максимум 600 тонн щорічно.

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Дрогобицька солеварня збільшила видобуток солі до 55 тонн на місяць через брак продукту та зупинку підприємства "Артемсіль", але це мало навіть для забезпечення Львівської області. Про це розповів заступник директора солеварні Ігор Нащочич у коментарі "Укрінформу".

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"Артемсіль", за його оцінкою, виробляло 2 млн тонн солі на рік.

"Ми зараз збільшили до 55 тонн на місяць, за рік вийде десь 600. Це дуже мало. Вже наші потужності збільшили до максимуму. Цілодобово в нас працюють люди, зараз добрали до 40 працівників, вони день і ніч варять сіль", — поділився подробицями Нащочич.

Заступник директора підприємства додав, що у 90-х роках Дрогобицька солеварня виробляла до 750 тонн солі на місяць. Зараз, щоб повернути такий обсяг, потрібні серйозні вкладення.

"Необхідно проводити газ, ставити великі ванни, сушильний барабан, транспортери. Це дуже великі кошти, а оскільки підприємство в державній власності, на це мало надії", – продовжив Нащочич.

Дрогобицька солеварня – як підприємство видобуває сіль

Метод виробництва солі у Дрогобицькій солеварні відрізняється від того, як це роблять у Соледарі. Спочатку видобувають соляний розчин (рапа) під землею. Потім її варять у соляних ваннах на дровах. Вода випаровується, сіль осідає, її виймають, просушують та фасують.

[ + – ] Соляну рапу виварюють на вогні на дровах

"Дуже складний процес. У нас працює лише одна соляна шахта, з якої беремо 50 кубів рапи на день, не більше. Раніше ще функціонували в селах і по трубах скочувалося на солеварню", — зазначив заступник директора солеварні.

Виробничий процес складніший і дорожчий. Тому й вартість дрогобицької солі майже вдвічі перевищувала ціну товару "Артемсолі". Якщо до підприємства підвести газ, ціна солі в закупівлі зросте до 60 грн.

Крафтовий продукт

Сіль із Дрогобича, за словами Нащечича, закуповують великі торгові мережі Львівщини — "Арсен", "Рукавичка" та "Сільпо". Все, що вдалося зробити наступного дня, відразу віддають, обсяги товару розподілені наперед.

"Наприклад, "Львівхолод" має 190 магазинів. Навіть якщо дати на всі магазини лише дві упаковки, виходить майже 400 упаковок. Це близько 7 тонн, а вони готові взяти 20 тонн. "Сільпо" має 360 магазинів. Просять по 3-4 фури.. Але в нас немає таких обсягів", – пояснив Ігор Нащечич.

Софія Канцедал, яка допомагала заводу з просуванням, каже, що раніше Дрогобицька солеварня позиціонувалась як виробник крафтового товару.

[ + – ] Продукцію Дрогобицької солеварні купували ресторани у Києві, Харкові та Львові

До повномасштабної війни з Росією її сіль купували ресторани в Києві, Харкові та Львові.

"Замовляли ресторани, які розбиралися в тому, якою має бути сіль. Говорили, що вона ідентична, а може й краща за імпортну мальдон, яка втричі дорожча", – прокоментувала Канцедал.

Фокус вже писав про зупинення роботи найбільшого в Європі підприємства "Артемсіль" у Донецькій області через обстріл армії РФ.

Після цього стало відомо, що продукція "Артемсолі" в деяких магазинах піднялася в ціні до 95 грн. В онлайн-супермаркетах є сіль інших виробників за прийнятними цінами, але її залишилося вкрай мало.

Експерти кажуть, що ціни на українську сіль підскочили через імпорт продукту. Наприкінці червня-початку липня вартість солі може бути ще більшою.