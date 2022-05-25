Солевой кризис в Украине: солеварня во Львовской области работает на пределе (фото)

Закрывшееся предприятие "Артемсоль" до войны производило 2 млн тонн соли в год. Работники Дрогобычской солеварни трудятся круглосуточно и смогут добыть максимум 600 тонн ежегодно.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Дрогобычская солеварня увеличила добычу соли до 55 тонн в месяц из-за нехватки продукта и остановки предприятия "‎Артемсоль", но это мало даже для обеспечения Львовской области. Об этом рассказал замдиректора солеварни Игорь Нащочич в комментарии "Укринформу".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Артемсоль", по его оценке, производило 2 млн тонн соли в год.

"Мы сейчас увеличили до 55 тонн в месяц, за год выйдет где-то 600. Это очень мало. Уже наши мощности увеличили до максимума. Круглосуточно у нас работают люди, сейчас добрали до 40 работников, они день и ночь варят соль", – поделился подробностями Нащочич.

Замдиректора предприятия добавил, что у 90-м годам Дрогобычская солеварня производила до 750 тонн соли в месяц. Сейчас чтобы вернуть такой объем, нужны серьезные вложения.

"Необходимо проводить газ, ставить большие ванны, сушильный барабан, транспортеры. Это очень большие средства, а поскольку предприятие в государственной собственности, на это мало надежды", – продолжил Нащочич.

Дрогобычская солеварня – как предприятие добывает соль

Метод производства соли в Дрогобычской солеварне отличается от того, как это делают в Соледаре. Сначала добывается соляной раствор (рапа) под землей. Потом ее варят в соляных ваннах на дровах. Вода испаряется, соль оседает, ее вынимают, просушивают и фасуют.

[ + – ] Соляную рапу вываривают на огне на дровах

"Очень сложный процесс. У нас работает только одна соляная шахта, из которой берем 50 кубов рапы в день, не больше. Раньше еще функционировали в селах и по трубам скатывалось на солеварню", — отметил замдиректора солеварни.

Производственный процесс более сложный и более дорогой. Поэтому и стоимость дрогобычской соли почти вдвое превышала цену товара "Артемсоли". Если к предприятию подвести газ, цена соли в закупке вырастет до 60 грн.

Крафтовый продукт

Соль из Дрогобыча, по словам Нащечича, закупают крупные торговые сети Львовщины — "Арсен", "Перчатка" и "Сильпо". Все, что удалось произвести на следующий день сразу отдается, обьемы товара распределены наперед.

"Например, "Львовхолод" имеет 190 магазинов. Даже если дать на все магазины только две упаковки, получается почти 400 упаковок. Это около 7 тонн, а они готовы взять 20 тонн. "Сільпо" имеет 360 магазинов. Просят по 3-4 фуры. Но у нас нет таких объемов", – объяснил Игорь Нащечич.

София Канцедал, помогавашая заводу с продвижением, говорит, что раньше Дрогобычская солеварня позиционировалаcь как производитель крафтового товара.

[ + – ] Продукцию Дрогобычской солеварни покупали рестораны в Киеве, Харькове и Львове

До полномасштабной войны с Россией ее соль покупали рестораны в Киеве, Харькове и Львове.

"Заказывали рестораны, которые разбирались в том, какой должна быть соль. Говорили, что она идентичная, а может и лучше импортной мальдон, которая втрое дороже", – прокомментировала Канцедал.

Фокус уже писал о приостановке работы крупнейшего в Европе предприятия "Артемсоль" в Донецкой области из-за обстрелов армии РФ.

После этого стало известно, что продукция "Артемсоли" в некоторых магазинах поднялась в цене до 95 грн. В онлайн-супермаркетах еще есть соль других производителей по приемлемым ценам, но ее осталось крайне мало.

Эксперты говорят, что цены на украинскую соль подскочили из-за импорта продукта. В конце июня-начале июля стоимость соли может быть еще больше.