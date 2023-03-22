Росія скуповує шампанське в третіх країнах: Туреччина та ОАЕ допомагають обходити санкції, – ЗМІ

Російські біженці у країнах Перської затоки стимулювали продажі алкогольних напоїв. У 2022 році Франція відправила в Емірати на 75% більше пляшок шампанського, ніж у 2021-му.

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Франція різко наростила експорт шампанського у країнах Перської затоки після початку великої війни Росії з Україною. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані організації Comite Champagne, яка об'єднує суб'єкти виробництва та торгівлі шампанським.

Підвищений попит пов'язаний із росіянами, які залишили батьківщину. Французькі виробники відправили до ОАЕ у 2022 році на 75% більше пляшок шампанського — близько 1,9 млн. штук. Туреччина почала закуповувати продукції більше на 120%, а експорт шампанського з цієї країни до Росії перевищив 180%.

Присутність біженців із Росії в країнах Перської затоки могла стимулювати продаж алкогольних напоїв, зазначив співголова L'Union des Maisons de Champagne Давид Шатійон.

Євросоюз заборонив експортувати до РФ предмети розкоші після початку повномасштабної війни в Україні, але обмеження стосуються товарів вартістю понад 300 євро. Шампанське часто продається дешевше і деякі країни можуть реекспортувати їх до Росії, впевнені експерти.

Росія була на 13 місці за обсягом імпорту шампанського у 2021 році та опустилася до 38 місця після того, як постачання скоротилося більш ніж на 80% у 2022 році. Виробники відправили до РФ близько 435 000 пляшок порівняно з більш ніж 2,3 мільйонами у 2021 році, повідомило агентство.

Росія була на 13 місці за обсягом імпорту шампанського у 2021 році

Comite Champagne не вводив заборони на експорт, організація не отримувала запитів від виробників про сертифікати походження для постачання до Росії після вторгнення.

Шатільйон вважає, що Франція могла ухилятися від експорту шампанського до Росії через логістику, страхування та оплату, а також з репутаційних міркувань.

Сплеск експорту до країн Перської затоки, зокрема до Катару, де у листопаді та грудні проходив чемпіонат світу з футболу, став відображенням повернення туризму до регіону. Загальний обсяг продажів шампанського у 2022 році перевищив рекордні 6 мільярдів євро.

Виробники ігристих вин могли ухилитися від експорту до Росії з логістичних, страхових та платіжних причин, а також заради захисту своєї репутації.

Збільшення експорту шампанського в країни Перської затоки, включаючи Катар, стало наслідком повернення туризму в регіон, вважають в L'Union des Maisons de Champagne.

Нагадаємо, що у червні минулого року підприємство Artwinery обіцяло забезпечити українські магазини "Артемівським" шампанським, незважаючи на запеклі бої у Бахмуті.

А в Європі у липні 2022 року довелося відкликати партію шампанського Moet & Chandon. У напоях виявили наркотик "екстазі".