Партію шампанського Moet & Chandon відкликано через вміст екстазі

Відомо, що одна людина, яка випила ігристого, вже померла, і 10 людей постраждали.

У Європі відкликають партію дорогого шампанського Moet & Chandon через те, що у ній виявлено наркотик "екстазі". Про це повідомляє Newsweek.

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Повідомляється, що в пляшках була знайдена наркотична речовина метилендіоксиметамфетамін, відома також як MDMA або "екстазі". Унаслідок отруєння речовиною одна людина загинула та десять постраждали. Шампанське відкликають із магазинів у Нідерландах, Люксембурзі та Німеччині.

Органи охорони здоров'я Нідерландів повідомили, що троє людей потрапили до лікарні після того, як випили шампанського з пляшки за 540 доларів.

А в Німеччині 52-річний Гаральд Георг помер після того, як випив Moet & Chandon на вечірці, коли святкував закінчення карантину в закусочній La Vita. Німецькі ЗМІ повідомили, що Гаральд Георг опублікував у соцмережах відео, на якому група п'є шампанське, перш ніж у них раптово почалися судоми з піною на губах.

Ще семеро людей у Німеччині потрапили до лікарні, коли скуштували шампанське на прогулянці.

Пляшка, за словами слідчих, містила у 1 000 разів більше дози однієї таблетки екстазі.

Це, як з'ясувалося, вже друга партія трилітрових пляшок шампанського Moet & Chandon's XXL Ice Imperial, яку некомерційна організація Foodwatch внесла до свого "чорного списку" у 2022 році через вміст наркотиків.

Першу партію під номером LAJ7QAB6780004 було вилучено з магазинів 26 лютого 2022 року. Номер нової партії — LAK5SAA6490005.

Споживачів попередили, що після покупки розпізнати пляшки шампанського з екстазі не можна розпізнати. Тож краще просто вибрати вино іншого виробника й іншої партії.

Причому смертельно небезпечним може бути навіть невеликий ковток ігристого. "Навіть якщо занурите палець у шампанське, щоб його спробувати, то потім зіштовхнетесь із серйозними проблемами зі здоров'ям", — заявили представники Foodwatch. Після того, як пляшка відкоркована, розпізнати небезпечне шампанське можна: воно не іскриться, пахне анісом і має червонувато-коричневий відтінок. Про таке вино треба повідомити поліцію.