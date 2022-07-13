Партия шампанского Moet & Chandon отозвана из-за содержания экстази

Известно, что один человек, выпивший игристого, уже умер, и 10 человек пострадали

В Европе отзывают партию дорогого шампанского Moet & Chandon из-за того, что в ней обнаружен наркотик "экстази". Об этом сообщает Newsweek.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сообщается, что в бутылках было найдено наркотическое вещество метилендиоксиметамфетамин, известное также как MDMA или "экстази". В результате отравления веществом один человек погиб и десять пострадали. Шампанское отзывают из магазинов в Нидерландах, Люксембурге и Германии.

Органы здравоохранения Нидерландов сообщили, что три человека попали в больницу после того, как выпили шампанского из бутылки за 540 долларов.

А в Германии 52-летний Харальд Георг скончался, после того, как выпил Moet & Chandon на вечеринке, когда праздновал окончание карантина в закусочной La Vita. Немецкие СМИ сообщили, что Харальд Георг опубликовал в соцсетях видео, на котором группа пьет шампанское, прежде чем у них внезапно начались судороги с пеной на губах.

Еще семь человек в Германии попали в больницу, когда отведали шампанского на прогулке.

Бутылка, по словам следователей, содержала в 1000 раз больше дозы одной таблетки экстази.

Это, как оказалось, уже вторая партия трехлитровых бутылок шампанского Moet & Chandon's XXL Ice Imperial, которую некоммерческая организация Foodwatch включила в свой "черный список" в 2022 году из-за содержания наркотиков.

Первая партия под номером LAJ7QAB6780004 была изъята из магазинов 26 февраля 2022 года. Номер новой партии — LAK5SAA6490005.

Потребителей предупредили, что при покупке распознать бутылки шампанского с экстази распознать невозможно. Так что лучше просто выбрать вино другого производителя и другой партии.

Причем смертельно опасным может быть даже небольшой глоток игристого. "Даже если окунете палец в шампанское, чтобы его попробовать, то потом столкнетесь с серьезными проблемами со здоровьем", — заявили представители Foodwatch. После того, как бутылка откупорена, распознать опасное шампанское можно: оно не искрится, пахнет анисом и имеет красновато-коричневый оттенок. О таком вине нужно сообщить в полицию.