"Санкції надовго": Путін закликав росіян готуватися до життя без західних товарів (відео)

Очільник Кремля вважає, що заміна підсанкційних товарів дозволить РФ виконати цілі щодо стратегічного розвитку.

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Антиросійські санкції запроваджено на тривалий час, тому потрібно опрацьовувати "середньострокові та довгострокові заходи імпортозаміщення". Про це 4 квітня заявив очільник Кремля Володимир Путін на засіданні президії Держради з питань розвитку промисловості в умовах санкцій.

Він наголосив на тому, що заміна імпортних технологій та продуктів є важливим кроком. На його думку, це потрібно робити в першу чергу, оскільки середні та довгострокові перетворення наче допоможуть Росії виконати стратегічні цілі саме суверенного розвитку країни.

"Всі ми розуміємо, санкції, звісно, надовго", – зазначив російський диктатор.

Президент Російської Федерації під час промови намагався пояснити своїм громадянам, що потрібно готуватися до тривалих процесів щодо заміни товарів та продуктів від цивілізованого світу. Наслідки війни проти України змусили російську владу почати займатися підтримкою промисловості, а також шукати шляхи заміни імпортної продукції.

Нагадаємо, 29 березня Путін назвав санкції проти російської економіки "нелегітимними", оскільки обмеження можуть негативно впливати на розвиток держави. У минулому керівник Кремля неодноразово заявляв, що західні санкції не завдали значної шкоди його країні, але навесні 2023 року таки визнав, що у введених обмежень може бути певний ефект.

Як повідомило 22 березня агентство Bloomberg, Росія скуповує шампанське в третіх країнах, а Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати допомагають обходити санкції. Російські біженці у країнах Перської затоки стимулювали рівень реалізації алкогольних напоїв. У 2022 році Франція відправила в Емірати на 75% більше пляшок шампанського, ніж у 2021-му. У Європейському союзі заборонили експортувати на територію Російської Федерації предмети розкоші після початку повномасштабної війни в Україні, але обмеження стосувалися продукції, вартість якої оцінюється у понад 300 євро.