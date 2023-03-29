Путін визнав збитки від санкцій проти Росії та закликав до "рішучих заходів" (відео)

За словами глави Кремля, введені проти російської економіки "нелегітимні обмеження" можуть негативно вплинути на економіку РФ. Хоча раніше заявляв, що санкції не шкодять.

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У середу, 29 березня, на нараді з представниками уряду російський президент Володимир Путін визнав, що санкції можуть завдати шкоди російській економіці. Про це повідомляє "РИА Новости".

У минулому глава Кремля неодноразово заявляв, що західні санкції не завдали значної шкоди його країні. Але тепер усе ж таки визнав, що у введених обмежень може бути певний ефект.

Голова Кремля закликав уряд до рішучих заходів "без зайвої бюрократії і тяганини", оскільки вважає, що введені проти економіки РФ "нелегітимні обмеження" середньостроковій перспективі справді можуть негативно на ній позначитися.

За даними WSJ, російська економіка продовжує рух по низхідній, а вплив Китаю зростає. Введені міжнародні обмеження завдають значної шкоди доходам РФ, а путінський план зберегти клієнтів із Європи ні до чого не призвів.

Нагадаємо, що, на думку експерта Chatham House Кейра Джайлса, Путін застосує ядерну зброю без відповідної апокаліптичної відповіді Заходу. Експерт також назвав Путіна лідером "культу смерті".

Американський генерал Бен Годжес вважає, що Лукашенко безсилий перед Путіним і не може завадити розміщенню ядерної зброї на території Білорусі. Колишній командувач військ США в Європі висловився про те, що повідомлення про ядерну зброю в Білорусі нагадують спецоперацію Кремля, оскільки російське керівництво розуміє, що після чергових ядерних загроз Захід завжди вагається з передачею нових озброєнь Україні.