По словам главы Кремля, введенные против российской экономики "нелегитимные ограничения" могут негативно отразиться на экономике РФ. Хотя прежде заявлял, что санкции не вредят.

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В среду, 29 марта, на совещании с представителями правительства российский президент Владимир Путин признал, что санкции могут нанести ущерб российской экономике. Об этом сообщает "РИА Новости".

В прошлом глава Кремля неоднократно заявлял, что западные санкции не нанесли значительного ущерба его стране. Но теперь все же признал, что у введенных ограничений может быть некоторый эффект.

Глава Кремля призвал правительство к решительным мерам "без лишней бюрократии и проволочек", так как считает, что введенные против экономики РФ "нелегитимные ограничения" в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться.

По данным WSJ, российская экономика продолжает движение по нисходящей, а влияние Китая возрастает. Введенные международные ограничения наносят значительный ущерб доходам РФ, а путинский план сохранить клиентов из Европы ни к чему не привел.

Напомним, что, по мнению эксперта Chatham House Кейра Джайлса, Путин применит ядерное оружие без соответствующего апокалиптического ответа Запада. Эксперт также назвал Путина лидером "культа смерти".

Американский генерал Бен Ходжес считает, что Лукашенко бессилен перед Путиным и не в силах помешать размещению ядерного оружия на территории Беларуси. Бывший командующий войсками США в Европе высказался о том, что сообщения о ядерном оружии в Беларуси напоминают спецоперацию Кремля, так как российское руководство понимает, что после очередных ядерных угроз Запад всегда колеблется с передачей новых вооружений Украине.