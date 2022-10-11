Суровикин вместо Дворникова: британская разведка дала оценку кадровым изменениям в РФ

В Минобороны Великобритании полагают, что в Кремле хотят повысить эффективность военных действий ВС РФ в Украине. Однако новому главнокомандующему российскими силами придется состязаться с различными группами влияния в оборонном ведомстве РФ.

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Министерство обороны Великобритании опубликовала сводку, которая посвящена кадровым перестановкам в военном руководстве России. Британцы считают, что смещение генерала Александра Дворникова и назначение Сергея Суровикина ответственным за проведение так называемой "СВО" в Украине — это попытка Кремля повысить эфективность боевых действий и достичь поставленных перед ВС РФ целей.

В Минобороны отметили, что российским вооруженным силам изначально и на протяжении всей войны не хватало единого командующего, который бы имел все необходимые полномочия.

Кроме того, Александр Дворников, вероятно, не сумел эффективно контролировать разрозненные и конкурирующие между собой группировки войск. Речь идет о неслаженности действий действующей армии РФ, подразделений частных военных компаний, чеченских боевиков и других вооруженных формирований.

Вместе с тем назначение 8 октября генерала армии Сергея Суровикина главнокомандующим Объединенной группировкой войск демонстрирует попытки российского силового блока повысить эффективность боевых действий. Однако, по мнению британской разведки, новому командующему, вероятно, придется состязаться с различными группами влияния в Минобороны РФ, у которого слишком мало ресурсов, чтобы достичь успеха в Украине.

Ранее сообщалось, что по информации руководителя Центра правительственной связи Джереми Флеминга, несмотря на массированный обстрел городов Украины 10 октября, боеприпасы у российской армии иссякают. По его словам, затраты РФ на войну против Украины ошеломляют.

В Минобороны Великобритании заявили, что согласно разведданным захваченная российская техника уже составляет значительную часть от общего объема всех украинских вооружений. По подсчетам на 7 октября, ВСУ захватили уже примерно 440 российских танков и порядка 650 бронемашин.