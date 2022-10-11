Суровікін замість Дворнікова: британська розвідка дала оцінку кадровим змінам в РФ

У Міноборони Великої Британії вважають, що в Кремлі хочуть підвищити ефективність воєнних дій ЗС РФ в Україні. Однак новому головнокомандувачу російськими силами доведеться змагатися з різними групами впливу в оборонному відомстві РФ.

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Міністерство оборони Великої Британії опублікувало зведення, присвячене кадровим перестановкам у військовому керівництві Росії. Британці вважають, що усунення генерала Олександра Дворнікова та призначення Сергія Суровікіна відповідальним за проведення так званої "СВО" в Україні — це спроба Кремля підвищити ефективність бойових дій і досягти поставлених перед ЗС РФ цілей.

У Міноборони зазначили, що російським збройним силам спочатку і протягом усієї війни не вистачало єдиного командувача, який мав би всі необхідні повноваження.

Крім того, Олександр Дворніков, ймовірно, не зумів ефективно контролювати розрізнені угруповання військ, що конкурують між собою. Йдеться про неулагодженість дій чинної армії РФ, підрозділів приватних військових компаній, чеченських бойовиків та інших збройних формувань.

Водночас призначення 8 жовтня генерала армії Сергія Суровікіна головнокомандувачем Об'єднаного угрупування військ демонструє спроби російського силового блоку підвищити ефективність бойових дій. Однак, на думку британської розвідки, новому командувачу, ймовірно, доведеться змагатися з різними групами впливу до Міноборони РФ, який має надто мало ресурсів, щоб досягти успіху в Україні.

Раніше повідомлялося, що за інформацією керівника Центру урядового зв'язку Джеремі Флемінга, незважаючи на масований обстріл міст України 10 жовтня, боєприпаси у російської армії вичерпуються. За його словами, витрати РФ на війну проти України приголомшують.

У Міноборони Великої Британії заявили, що згідно з розвідданими захоплена російська техніка вже становить значну частину від загального обсягу всіх українських озброєнь. За підрахунками на 7 жовтня, ЗСУ захопили вже приблизно 440 російських танків і майже 650 бронемашин.