Росія продовжуватиме втрачати свої важку зброю в Україні, — британська розвідка

Понад половина всього танкового парку Збройних Сил України зараз складається із захопленої російської техніки. ЗСУ захопили близько 440 російських танків та 650 бронемашин.

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Міністерство оборони Великобританії представило нові розвідувальні дані щодо стану справ в Україні. Захоплена російська техніка вже становить значну частину загального обсягу всіх українських озброєнь, повідомляється у зведенні британської розвідки у Twitter.

Згідно з проведеними підрахунками, з початку активного етапу війни в Україні ЗСУ захопили вже приблизно 440 російських танків і близько 650 бронемашин. Понад половина всього танкового парку ЗСУ зараз складається із захопленої техніки.

Співробітники Міноборони Великобританії зазначають: обставина, що російські військові не знищували своєї техніки перед відступом чи здаванням у полон, що свідчить про низький рівень підготовки та дисципліни.

ЗС РФ, з огляду на все, продовжать втрачати свої важкі озброєння, через те, що на кількох ділянках фронту на російські підрозділи чиниться серйозний тиск, а війська деморалізовані.

[ + – ] Зведення англійської розвідки

Деякі військові із РФ продають свою техніку в інтернеті. Популярний російський онлайн-майданчик приватних оголошень переповнений оголошеннями про продаж сучасного військового екіпірування та транспорту. Бронежилет зі шоломом коштує 288 євро, а ось бронемобіль "Тигр" можна купити за €300 000.

Нагадаємо, що, за оцінками військових дослідників, контрнаступ ЗСУ розірве надвоє російські війська. Експерт показав карту подальшого наступу ЗСУ у Херсонській області, яка наочно ілюструє майбутню деокупацію Маріуполя та Криму.

Раніше Фокус повідомляв, що контроль над річкою Інгулець дозволить ЗСУ взяти Херсон в оточення. Втрата ЗС РФ Снігурівки стане значною подією через становище на західному березі Інгульця і надасть можливість ізолювати російські війська в Херсоні зі сходу.