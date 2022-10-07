Россия продолжит терять свои тяжелые вооружения в Украине, — британская разведка

Свыше половины всего танкового парка Вооруженных сил Украины сейчас состоит из захваченной российской техники. ВСУ захватили около 440 российских танков и 650 бронемашин.

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Министерство обороны Великобритании представило новейшие разведданные относительно положения дел в Украине. Захваченная российская техника уже составляет значительную часть от общего объема всех украинских вооружений, сообщается в сводке британской разведки в Twitter.

Согласно проведенным подсчетам, с начала активного этапа войны в Украине, ВСУ захватили уже примерно 440 российских танков и порядка 650 бронемашин. Свыше половины всего танкового парка ВСУ сейчас состоит из захваченной техники.

Сотрудники Минобороны Великобритании отмечают, что то обстоятельство, что российские военные не уничтожали свою технику перед отступлением или сдачей в плен, что свидетельствует о низком уровне подготовки и дисциплины.

ВС РФ, судя по всему, продолжат терять свои тяжелые вооружения, в силу того, что на ряде участков фронта на российские подразделения оказывается серьезное давление, а войска деморализованы.

[ + – ] Сводка британской разведки.

Некоторые военные из РФ продают свою технику в интернете. Популярная российская онлайн-площадка частных объявлений переполнена объявлениями о продаже современной военной экипировки и транспорта. Бронежилет со шлемом стоит в 288 евро, а вот бронемобиль "Тигр" можно купить за €300 000.

Напомним, что, по оценкам военных исследователей, контрнаступление ВСУ разорвет надвое российские войска. Эксперт показал карту дальнейшего наступления ВСУ в Херсонской области, которая наглядно иллюстрирует будущую деоккупацию Мариуполя и Крыма.

Ранее Фокус сообщал, что контроль над рекой Ингулец позволит ВСУ взять Херсон в окружение. Потеря ВС РФ г.Снигиревки станет значительным событием из-за положения на западном берегу Ингульца и предоставит возможность изолировать российские войска в Херсоне с востока.