"Вся увага — до Близького Сходу": чи є у Заходу стратегія щодо України, — FT

На думку болгарського журналіста Івана Крастева, війна в Ізраїлі підірвала переконання у винятковості характеру російської агресії, а країни "Глобального Півдня" бачать Україну як перешкоду до миру з Росією.

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Захід стоїть перед питанням: чи можна ефективно протистояти російській агресії в Україні, коли основна увага приділяється подіям на Близькому Сході? Нові дослідження показують, що громадська думка на Заході не оптимістично ставиться до ідеї перемоги в цій війні. Про це пише болгарський журналіст Іван Крастев у статті, опублікованій Financial Times.

Зазначається, що ідеї та стратегії, як "яструбів", так і "голубів" щодо України, здаються відірваними від реальності. Це відображає погіршення суспільного настрою як в Україні, так і на Заході. Зараз увага світової громадськості зосереджена на Близькому Сході, що робить підтримку України з боку Заходу не такою очевидною, як раніше.

Сьогодні Європа зіткнулася з двома різними, але тісно пов'язаними конфліктами, які загрожують не тільки безпеці, а й політичній ідентичності. Обидві війни, в яких беруть участь ядерні держави, мають значне символічне значення, вважає Крастев

"Війна між Ізраїлем і ХАМАС не тільки перемикнула увагу громадськості на Близький Схід і створила конкуренцію за ресурси, а й послабила уявлення про те, що в характері російської агресії є щось виняткове. Коли Росія припиняла постачання енергоносіїв у міста України, її звинувачували у скоєнні воєнних злочинів. Ізраїль позбавив Газу енерго- і водопостачання. Чи готові Україна і Захід назвати це воєнними злочинами?" — пише Крастев.

За межами Заходу бачать проблему в Україні

Опитування, проведене "Європейською радою з міжнародних відносин", показало цікавий факт: громадська думка у великих незахідних країнах більше зацікавлена не в тому, як закінчиться війна, а коли вона закінчиться.

"Головною перешкодою на шляху до миру громадськість вважає Захід і Україну, а не Росію. Більшість жителів так званого Глобального Півдня очікують, що в найближчі п'ять років Москва візьме гору, і розглядають цей конфлікт як проксі для протистояння між США і Росією", — пише журналіст.

Експерти вказують на те, що Кремль і раніше помилково розраховував на швидке завершення "спеціальної воєнної операції" в Україні та на привітання російської армії як визволителів. Однак, як зазначає болгарський експерт, агресивна війна, що почалася 2022 року, і поточний конфлікт — різні речі.

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"Багато коментаторів не розуміють, що сьогодні Путін розглядає конфлікт в Україні як частину свого роду "вічної війни" із Заходом. Його мета вже не в створенні проросійської України, а в демонстрації того, що прозахідна Україна буде не більше ніж державою, що не відбулася, і що в будь-якому разі підтримка України з боку Заходу рано чи пізно зійде нанівець", — пише Крастев.

На думку журналіста, сьогоднішнє випробування для Заходу напрочуд схоже на ті, з якими стикалися США на початку Холодної війни на прикладі Західної Німеччини (особливо в Західному Берліні). Потрібно довести, що Україна — це місце, в яке інвестори готові вкладати гроші ще до кінця війни. Це також має бути країна, до якої готові повернутися українці, які проживають за кордоном. І, нарешті, Україна повинна мати можливість обговорювати вступ до ЄС, навіть коли війна триває.

"Однак найбільш разючим результатом опитування ECFR є те, що багато жителів незахідних країн, які вважають, що Росія переможе в Україні, також вірять, що ЄС не існуватиме через 20 років. Це має змусити європейських лідерів замислитися над тим, що на карту поставлено не тільки суверенітет України", — резюмував Крастев.

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Нагадаємо, 13 листопада західні ЗМІ писали, що Україна опинилася в ситуації, яка підштовхує її до початку мирних переговорів із Росією. ЗСУ досягли паритету на лінії фронту зі ЗС РФ, при цьому країни Заходу не надають українцям додаткові можливості, щоб отримати відчутну перевагу над ворогом на фронті.

Нагадаємо також, згідно з публікацією The Economist від 1 листопада, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, для виходу з якого необхідно зробити великий технологічний стрибок.