"Це принципово": аналітик розповів, для чого Путіну потрібен схід України (відео)

За словами Петра Черника, президент Росії віддав окупантам наказ захопити два українські регіони і це план мінімум. Зараз Кремль хоче домогтися позитиву напередодні виборів.

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Одразу на кількох напрямках фронту тривають активні бойові дії. Росіяни намагаються взяти під свій контроль великі міста на сході країни. Військовий аналітик і полковник ЗСУ Петро Черник в інтерв'ю Фокусу розповів, що зараз відбувається в районі Авдіївки, Лиману і Куп'янська.

За його словами, якщо брати в стратегічному сенсі, то ситуація не змінюється ні на Авдіївському напрямку, ні на Лимано-Куп'янському. Є велика "дуга", яку необхідно прокреслити від Лимано-Куп'янського напрямку, до Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

"Путін віддав наказ виходити на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Нічого не змінилося поки що, хоча неймовірно важко. Політичне рішення є, Путін віддав наказ виконати це завдання", — заявив Петро Черник.

Окремо військовий аналітик назвав причини, чому президенту Росії так важливо взяти під свій контроль цілі регіони. На його думку, Авдіївка та Бахмут є своєрідною брамою до всієї Донеччини і окупанти це розуміють.

Петро Черник вважає, що два регіони на Донбасі, які за великим рахунком і стали одним із приводів війни, є для Кремля мінімальним завданням.

"Чи вийде? Покаже час. Я не візьмуся прогнозувати. Для Путіна це принципово, адже йому необхідний позитив перед виборами президента", — заявив Петро Черник.

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Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що начальник МВА розповів, що насправді відбувається біля Авдіївки. За словами Віталія Барабаша, активні бойові дії на Донбасі не вщухають і штурми противника можуть тривати цілодобово. Українські військові продовжують тримати оборону.