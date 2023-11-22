"Багато фейків": начальник МВА розповів, що насправді відбувається біля Авдіївки

За словами Віталія Барабаша, активні бойові дії на Донбасі не вщухають і штурми противника можуть тривати цілодобово. Українські військові продовжують тримати оборону.

Related video

Російські окупанти продовжують активні дії в районі Авдіївки на Донеччині і робиться це з метою взяти місто під свій контроль. При цьому, жодних проривів з їхнього боку не фіксується. Про це заявив начальник міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш в ефірі "Еспресо.TV" 22 листопада.

За його словами, ситуація на Авдіївському напрямку дуже складна і активні бої тривають. Противник намагається тиснути одразу з кількох напрямків, а по флангах штурмує піхотою. Українські військові тим часом продовжують тримати оборону і не дають шансів ЗС РФ.

"Загарбники кілька днів поспіль використовують техніку на промці. З Донецького напрямку ворог також намагається проводити штурмові дії. Українські захисники відбивають усі атаки, які тривають цілодобово", — заявив Віталій Барабаш.

Окремо було зазначено, що хоч ЗС РФ і кинули на цей напрямок колосальну кількість сил, але лінія оборони продовжує виконувати свою роботу. У противника немає жодних проривів біля Авдіївки, тому найближчим часом у них немає шансів узяти місто під свій контроль.

"Росіяни розганяють багато фейків, що вони вже зайшли на коксохім, і контролюють якусь частину. Насправді противник активно намагається проводити атаки і штурмувати в тому напрямку, але коксохім повністю під контролем ЗСУ", — підсумував Віталій Барабаш.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що ЗС РФ різко збільшили кількість штурмів під Авдіївкою. За словами спікера Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, після тимчасового затишшя противник знову взявся скидати керовані авіабомби з Су-35. Зафіксовано 29 авіаударів, а днем раніше їх не було зовсім.