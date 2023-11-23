"Не замечает" ПВО: в РФ сообщили об успешном применении МиГ-35 на войне в Украине, — СМИ

Эксперты отметили, что завод-производитель пытается отыскать зарубежных заказчиков для истребителя МиГ-35. При этом СМИ указали, что самолет участвует в боевых действиях, хотя испытания еще не завершены.

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Многоцелевой истребитель МиГ-35 проходит последние испытания в условиях реальных боев в Украине. При этом он показывает характеристики, которые вроде бы нравятся зарубежным компаниям, которые хотели бы его купить. Об этом заявил генеральный конструктор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) России Сергей Коротков. Комментарий генконструктора ОАК относительно МиГ-35 опубликовало агентство "РИА Новости".

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Коротков заявил, что в связи с ситуацией на войне в Украине принято решение об использовании в боевых условиях истребителя, который еще проходит испытания. Отметил, что "машина участвует во всех операция, которые проводятся".

Когда испытания завершатся, то Минобороны РФ примет решение о серийном выпуске боевого самолета МиГ-35, сказал инженер. Также пояснил, что зарубежные покупатели довольны характеристиками истребителя и готовы его купить.

РосСМИ "РИА Новости" назвало некоторые характеристики МиГ-35. В частности, истребитель имеет "пониженную радиолокационную заметность", оборудован радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, нашлемной системой целеуказания, новым более мощным двигателем и "возможность выполнения роли танкера". Также отмечается, что он способен работать "в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной ПВО".

Истребитель МиГ-35 — особенности

Эксперты портала Defence Express отметили определенные особенности лаконичного сообщения росСМИ и добавили деталей относительно МиГ-35.

Во-первых, Коротков не детализировал, какие именно задачи выполняет самолет поколения 4+ на войне в Украине. Кроме того, россияне до сих пор нигде не похвастались, какое именно оружие он имеет. Есть общая информация — об управляемых авиаракетах типов "воздух-воздух" и "воздух-земля", авиабомбы, неуправляемые ракеты и бомбы.

Во-вторых, первый экземпляр МиГ-35 выпустили в 2018 году. До 2023 года удалось выпустить только шесть единиц, каждая из которых стоит 45 млн долл.

В-третьих, эксперты предположили, какие же именно страны могут быть "зарубежными экспортерами". Указали, что это может быть либо Аргентина, либо Индия.

Отметим, в ноябре росСМИ публиковали ряд сообщений, в которых рассказывали о новейшем вооружении, выпускаемом для ВС РФ. В частности, сообщили о пяти сверхсовременных подводных лодках, которые вскоре поступят в ВМС России. Кроме того, Минобороны РФ отчиталось о получении нескольких военных кораблей, которые начали выполнение задач в 2023 году. 23 ноября заместитель глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил индустриальный парк под Москвой, где будут выпускать военные дроны.

Напоминаем, эксперт объяснил, способна ли Россия мобилизовать 7 млн мужчин в ВС РФ. Отметил, что, по его мнению, это миф. Между тем глава внешней разведки Украины заявил, что Путин остановится только тогда, когда захватит всю территорию страны.