Летит более 400 км: США успешно испытали ракету Precision Strike, которая заменит ATACMS (видео)

Во время испытаний проверили, не развалится ли ракета во время сверхбыстрых маневров на коротких расстояниях, говорится в сообщении компании-производителя. Выяснилось, что снаряд уцелел и показал хорошие результаты.

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В армии США подтвердили, что провели успешные испытания ракеты Precision Strike, которую запустили из артиллерийской ракетной системы высокой мобильности (HIMARS). Во время испытаний ракета успешно поразила цели, при этом показатели удара соответствовали ожидаемым. О деталях испытания рассказали в службе распространения визуальной информации Министерства обороны США и в компании Lockheed Martin.

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Указывается, что испытания Precision Strike Missile Increment 1 состоялись на полигоне Уайт-Сандс (White Sands) 1 ноября 2023 года. Во время полета анализировали ряд показателей: траекторию, летальность, вертикальность угла поражения, высота разрыва. В итоге ракета показала, что справилась с номинальными прогнозируемыми значениями этих показателей.

Окончательный отчет о результатах испытаний опубликуют через месяц — в декабре 2023 года. Однако полученные данные позволяют принять ракету Precision Strike Missile Increment 1 на вооружение армии США, говорится в сообщении Минобороны. Процесс начнется уже в первом квартале 2024 года. Отмечается, что ракета заменит ATACMS, поскольку имеет большую смертоносность, дальность и точность.

Отметим, детали испытаний можно узнать на портале производителя — компании Lockheed Martin. В сообщении говорится о том, что во время испытаний проверяли, не разваливается ли Precision Strike, маневрируя на коротких расстояниях, имея сверхзвуковую скорость. Выяснилось, что она успешно "сохраняет целостность". Также компания проинформировала, что ракета пригодна для использования с систем HIMARS и М270.

Отметим, 4 октября стало известно об испытаниях американской крылатой ракеты, сданной нести ядерную боеголовку. Указывается, что это девятые испытания. При этом прогнозируют, что США возьмет ее на вооружение не ранее 2027 года.

10 ноября в сети опубликовали видео полета американского бомбардировщика B-21 Raider. На видео, снятом на одном из полигонов, видно как взлетает самолет необычной формы, при чем военные не возражали, чтобы запись была свободно распространена. Особенностью стелс-бомбардировщика является то, что он является носителем ракеты AGM-181 LRSO, которая может достать цель на расстоянии 2500 км.

Напоминаем, в США во второй раз приняли временный бюджет, поскольку не могут прийти к согласию о выделении 101 млрд долл. на помощь Украине и Израилю. Между тем ВСУ начинают конкурировать с Израилем за снаряды: нехватка снарядов угрожает Украине, заявил президент Владимир Зеленский.