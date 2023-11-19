Летить більше 400 км: США успішно випробували ракету Precision Strike, яка замінить ATACMS (відео)

Під час випробувань перевірили, чи не розвалиться ракета під час надшвидких маневрів на коротких відстанях, ідеться у повідомленні компанії-виробника. З'ясували, що снаряд уцілів і показав хороші результати.

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У армії США підтвердили, що провели успішні випробування ракети Precision Strike, яку запустили з артилерійської ракетної системи високої мобільності (HIMARS). Під час випробувань ракета успішно вразила цілі, при цьому показники удару відповідали очікуваним. Про деталі випробування розповіли в службі розповсюдження візуальної інформації Міністерства оборони США та в компанії Lockheed Martin.

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Вказується, що випробування Precision Strike Missile Increment 1 відбулись на полігоні Вайт-Сандс (White Sands) 1 листопада 2023 року. Під час польоту аналізували низку показників: траєкторію, летальність, вертикальність кута ураження, висота розриву. В підсумку ракета показала, що справилась з номінальними прогнозованими значеннями цих показників.

Остаточний звіт щодо результатів випробувань опублікують за місяць — в грудні 2023 року. Однак отримані дані дозоляють взяти ракету Precision Strike Missile Increment 1 на озброєння армії США, ідеться у повідомленні Міноборони. Процес почнеться вже у першому кварталі 2024 року. Наголошується, що ракета замінить ATACMS, оскільки має більшу смертоносність, дальність і точність.

Зазначимо, деталі випробувань можна дізнатись на порталі виробника — компанії Lockheed Martin. У повідомленні ідеться про те, що під час випробувань перевіряли, чи не розвалюється Precision Strike, маневруючи на коротких відстанях, маючи надзвукову швидкість. З'ясували, що вона успішно "зберігає цілісність". Також компанія проінформувала, що ракета придатна для використання з систем HIMARS та М270.

Зазначимо, 4 жовтня стало відомо про випробування американської крилатої ракети, зданої нести ядерну боєголовку. Вказується, що це дев'яті випробування. При цьому прогнозують, що США візьме її на озброєння не раніше 2027 року.

10 листопада у мережі опублікували відео польоту американського бомбардувальника B-21 Raider. На відео, знятому на одному з полігонів, видно як злітає літак незвичної форми, при чому військові не заперечували, щоб запис був вільно поширений. Особливістю стелс-бомбардувальника є те, що він є носієм ракети AGM-181 LRSO, яка може дістати ціль на відстані 2500 км.

Нагадуємо, у США вдруге прийняли тимчасовий бюджет, оскільки не можуть дійти згоди щодо виділення 101 млрд дол. на допомогу Україні та Ізраїлю. Між тим ЗСУ починають конкурувати з Ізраїлем за снаряди: нестача снарядів загрожує Україні, заявив президент Володимир Зеленський.