В США тривають випробування нової крилатої ядерної ракети: на що вона здатна (фото)

Американські Повітряні сили провели вже 9 випробувань. Значна частина інформації про ракету LRSO засекречена, але відомо, що питання серійного виробництва мають вирішити у 2027 році.

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Повітряні сили США провели вже щонайменше 9 льотних випробувань прототипів майбутньої крилатої ядерної ракети. Про це повідомляє The War Zone.

Крилата ракета великої дальності AGM-181A або LRSO — це розробка, яка має замінити крилаті ракети повітряного базування AGM-86B з ядерною боєголовкою. Повітряні сили провели вже низку випробувань, під час одного з них боєприпас успішно пролетів по заздалегідь запрограмованому маршруту з імітатором ядерної боєголовки W80-4.

Імітатор ядерної боєголовки W80-4

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У 2020 році було оголошення, що LRSO буде розробляти компанія Raytheon. Деталі про конструкцію залишаються обмеженими, але відомо, що ракета є частиною сімейства систем LRS. В неї також входить бомбардувальник-неведимка B-21 Raider. Ракета має отримати можливість обмінюватись даними з пусковою платформою, а також іншими контрольними та командними засобами.

"LRSO пройшла дев’ять успішних великих льотних випробувань, демонструючи здатність: безпечно відділятися від літака B-52H; розгортання озброєння на поверхні польоту, роботи двигуна та управління польотом; і здійснювати контрольований політ запуску з літака B-52H", — заявили в SAR.

Відомо, що носіями крилатої ракети AGM-181A буде бомбардувальники B-52H та бомбардувальник-неведимка B-21 Raider. В першому ракети встановлюються на роторну пускову установку у бомбовому відсіку B-52H.

Інформація про прийняття на озброєння ракети LRSO засекречена, але очікується, що у 2027 році буде прийматись рішення щодо серійного виробництва ракет. Оціночна вартість програми — 16 млрд доларів. На підтримку ракети в боєздатному виді протягом 30 років коштуватиме ще 7 млрд доларів.

Нагадаємо, 2 жовтня ЗМІ писали, що РФ випробувала чи готується до випробування ракети з ядерним двигуном.

13 вересня у Повітряних силах США показали фото стелс-бомбардувальника B-21 Raider.