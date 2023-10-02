РФ може готуватись до пуску ракети з ядерним двигуном: що відомо про "Буревісник", – NYT

Останні супутникові знімки фіксують надзвичайну активність на одному з полігонів в Арктиці. Ймовірно, Росія готує випробування ракети з реактивно-ядерним двигуном.

Related video

Росія може готуватись до випробувань експериментальної крилатої ракети з ядерним двигуном. Її теоретична дальність стрільби складає понад 3000 км. Про це повідомляє The New York Times.

На віддаленому полігоні в Арктиці супутникові знімки та авіаційні дані свідчать про те, що РФ або готується до випробувань, або вже їх провела. Журналісти кажуть, що аналіз супутникових даних схожий на такі самі дані під час підготовки до випробувань ракети "Буревісник", яку на Заході класифікують під назвою SSC-X-9 Skyfall, у 2017 і 2018 роках.

Американські літаки спостереження слідкують за діями РФ впродовж останніх двох тижнів, авіації рекомендовано уникати повітряного простору РФ над Арктикою.

Згідно з доповіддю Ініціативи з питань ядерної загрози, ракета має стати "зброєю другого удару стратегічної дальності". Вона призначена для ударів після того, як ядерні ракети знищать інші цілі. Боєголовка може бути як ядерною, так і звичайною. Експерти вважають, що "Буревісник" може знищити цілий район міста або військовий обʼєкт. При цьому ядерний заряд має бути меншим, ніж у ракетах такого класу.

Достеменно невідомо, як само побудовано "Буревісник". Диктатор РФ Володимир Путін заявляв. що ракета має ядерну установку. Тому вважається, що ракета стартує на твердопаливному ракетному двигуні, а потім в польоту активується невеликий ядерний реактор, що в теорії має дуже сильно розширити час перебування у повітрі.

"Буревісник" є однією з шести стратегічних озброєнь, поряд з іншими, такими як балістична ракета "Кинджал" і гіперзвуковий літак "Авангард", яку показали у 2018 році.

На знімку, зробленому вранці 20 вересня, видно кілька транспортних засобів, зокрема один із причепом, який, здається, відповідає розмірам ракети. Фото: Planet Labs Inc. На супутниковому знімку, зробленому вдень, видно майже порожній стартовий майданчик через негоду Фото: Planet Labs Inc.

Важливо

"Три влучили в ціль": в ГУР підтвердили атаку БпЛА на авіазавод в РФ з виробництва ракет Х-59

Знімки, зроблені вранці 20 вересня, показують численні транспортні засоби, які присутні на стартовому майданчику на базі, зокрема вантажівку з причепом. Ймовірно, на ньому і є ракета, бо за розміром вантаж збігається. 28 вересня знімки знову показали високу активність на обʼєкті. Крім того, два російські літаки, які використовуються для збору даних з ракетних запусків, були припарковані приблизно за 160 км на південь від місця запуску на авіабазі Рогачево. Їх фіксували на початку серпня. До 26 вересня вони перебували там. Так само було і під час випробувань "Буревісника" у 2018 році.

Російські літак Фото: Planet Labs Inc.

Також автори зазначають, що всі попередні 13 випробувань "Буревісника" завершувались провалом. Інколи, через вибух ракети недалеко від старту гинули люди.

Нагадаємо, у 2021 ЗМІ писали, що РФ випробовує ракету "Буревісник" з ядерним повітряно-реактивним двигуном.