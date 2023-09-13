ВПС США опублікували нові ефектні зображення стелс-бомбардувальника B-21 Raider (фото)

Нові фотографії дають змогу порівняти його з попередником B-2 Spirit, особливо в частині зовнішнього компонування — скла та ілюмінаторів, повітрозабірників, а також розташування стійок шасі.

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Американський стелс-бомбардувальник B-21 Raider знову в центрі уваги після того, як ВПС США і компанія Northrop Grumman опублікували серію знімків, на яких показано додаткові деталі інновацій, використаних при його створенні. В описі офіційних фотографій йдеться про те, що літак стане основою бомбардувального флоту і буде поступово замінювати бомбардувальники B-1 і B-2 у міру надходження достатньої кількості нових літаків. Про це 12 вересня повідомили в Zona Military.

У зв'язку з цим компанія Northrop Grumman також оголосила про те, що найближчим часом почнуться випробування двигуна і рульового управління літака B-21 Raider.

"Випробування двигунів є важливим етапом програми, оскільки перший у світі літак шостого покоління продовжує рухатися шляхом до льотних випробувань", — ідеться у пресрелізі.

Зазначається, що перший політ літака залишиться подією, що ґрунтується на даних, які відстежуються компанією Northrop Grumman і ВПС США. Розроблений з використанням технології "стелс" нового покоління, передових мережевих можливостей і архітектури відкритих систем, B-21 Raider стане основою американського бомбардувального флоту, підкреслили розробники.

Фотографія передньої частини B-21 Raider, зроблена, коли бомбардувальник перебував в ангарі, не тільки дає загальне уявлення про розміри літака, а й дає змогу порівняти його з B-2 Spirit, особливо щодо зовнішньої компоновки: лобового скла та ілюмінаторів, повітрозабірників, розташування передньої та основної стійок шасі.

На бічних знімках добре видно деталі поверхні управління, а також нову конфігурацію основного шасі, зменшену порівняно з B-2 Spirit. На одній зі стулок шасі прототипу також нанесено код "ED", що відповідає базі ВПС Едвардс у Каліфорнії.

Раніше повідомлялося, що новітній американський бомбардувальник B-21 Raider зможе використовувати дрони з програми Collaborative Combat Aircraft (CCA). Ці безпілотники, які, як відомо, зможуть працювати з танкерами-заправниками, винищувачами і вантажними літаками в повітрі, стануть із літаками B-21 ще потужнішими.