Допомоги Україні поки що немає: Палата представників США схвалила бюджет, щоб уникнути "шатдауну"

За словами журналістів, президент США Джо Байден готовий підписати схвалений Палатою представників законопроєкт про державне фінансування, якщо його ухвалить Сенат.

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Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт спікера Майка Джонсона про фінансування, щоб запобігти призупиненню роботи уряду. Про це повідомляє CNN.

За словами журналістів, проєкт закону було ухвалено на двопартійній основі 336 голосами проти 95. Зазначається, що 209 голосів належать демократам. Проти законопроєкту виступили 93 республіканці та два демократи.

Видання пише, що зараз Сенату необхідно буде схвалити цей захід до п'ятниці, 17 листопада. Пропозиція не включає додаткової допомоги Ізраїлю або Україні.

Також журналісти повідомили, що президент США Джо Байден готовий підписати схвалений Палатою представників законопроєкт про державне фінансування, якщо його ухвалить Сенат.

"Якщо його ухвалить Сенат, президент підпише цю постійну резолюцію, яка збереже поточний рівень фінансування і не міститиме шкідливих політичних чинників", — сказав представник Білого дому.

Повідомляється, що крім гострої боротьби за державне фінансування, чиновник закликав Конгрес виділити фінансування Ізраїлю, Україні та на прикордонну безпеку.

"Конгрес має також вирішити нагальні питання національної безпеки і внутрішні потреби, включно з фінансуванням Ізраїлю, України, гуманітарною допомогою, безпекою кордонів", — сказав він.

Нагадаємо, що Держдеп повідомив, що США виділили мільйон доларів на розслідування воєнних злочинів РФ. Так, Штати мають намір сприяти правосуддю і покаранню винних у воєнних злочинах проти українського народу.