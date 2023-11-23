"7-ми миллионная армия России — это миф": эксперт рассказал о мобилизационном ресурсе оккупантов (видео)

Максимальное количество мобилизационных возможностей составляет 200-250 тысяч россиян каждые полгода по мнению военного эксперта Евгения Дикого. А еще надо учитывать недовольство "жен мобиков".

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Как бы ни уверяли российские пропагандисты, но одномоментно поставить "под ружье" 7 миллионов россиян и отправить их на фронт абсолютно не возможно, а возможностей набора по контракту хватает армии РФ только на то, чтобы "затыкать дыры" от потерь, но не проводить ротацию на фронте. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Евгений Дикий, проходивший службу в батальоне "Айдар", который сейчас является главой Национального антарктического научного центра.

"То, что у россиян есть проблемы с ротацией — бесспорный факт. С начала они объявляли довольно приемлемые условия (пребывание на фронте в течение 6 месяцев и 1 год общей службы), — отметил Евгений Дикий, — Но все эти условия давно нарушаются и обычный российский боец может находиться на передовой больше года и после чего его не демобилизуют, а контрактникам вообще автоматически продлевают срок службы".

Сейчас количество желающих пойти на контракт в армию РФ значительно уменьшилось и составляет от 10 до 15 тысяч в месяц, говорит эксперт, а этого не хватает на ротацию — только на хоть какую-то замену убитых и раненых. По его мнению, такую нехватку можно компенсировать только принудительной мобилизацией, которая хоть никогда и не была популярной в России, но народ относился к ней фаталистически.

Сколько бойцов на самом деле может мобилизовать Россия

Поскольку популярность контракта падает, то Кремль может рассчитывать только на саму мобилизационную систему в РФ, которая тоже имеет определенные ограничения на количество людей, которых она одновременно способна пропускать. И вот в прошлом году, по словам эксперта, они попытались мобилизовать одновременно 400-450 тысяч и система впала в коллапс.

"Это был грандиозный хаос и бардак и людей выбрасывали в лесах даже без спальников людей отправляли прямо из военкомата на фронт вообще в гражданской одежде, то есть система сломалась. Поэтому теперь пока довольно очевидно, что сейчас они способны набирать 200-250 тысяч день "мобиков" за период 4-6 месяцев (с учетом обучения), — отмечает Дикий, — То есть два раза в год они реально могут столько людей мобилизовать, и хотя это действительно серьезное количество бойцов, но это не те пропагандистские 7 миллионов, которые способны в один день взять в руки оружие и пойти в атаку на Украину".

Действительно ли "жены мобиков" против войны

Рассчитывать на то, что мобилизация станет причиной внутренних конфликтов власти и социума пока не стоит, по мнению господина Евгения. Хотя он говорит, что 27 ноября "дружины мобилизованных" подали заявки на проведение митингов в 20 регионах РФ (в том числе и в Москве), но митинги запрещены властями (якобы из-за эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ).

Это хоть какой-то, но все же первый сигнал на недовольство россиян. Но недовольство не войной против Украины, а лишь тем, что мужчин заставляют служить дальше, быть на фронте и заставляют силой или обманом продолжать контракты.

"Когда началась так называемая СВО, то пошли воевать контрактники, потому что это их работа, и социум промолчал. Потом пошли воевать бомжи, алкаши и "зэки", а их обществу не жалко, — говорит Евгений Дикий, — А вот когда очередь дошла до "рядового россиянина", то это уже стало влиять на российский социум и мы видим "первые цветочки" в виде попыток устроить митинги "жен мобиков".

Страсти по "белой Ладе" и выборы Путина

По его мнению, мы, как и россияне, пытаемся прогнозировать взаимное поведение основываясь на ошибочных шаблонах. Мы с россиянами очень разные, говорит Евгений, поэтому мобилизация никак не повлияет на рейтинг или выборы Путина.

"У них просто есть ритуал выборов Путина, а не выборов президента России, — отметил Евгений Дикий, — Поэтому наша калька демократической страны, в которой надо учитывать общественные настроения в России просто не работает".

Дикий считает, что власти уже известно, в каком из федеральных округов какой процент голосов отдадут за Путина. А украинцы все время ошибались считая, что чем больше мы уничтожим оккупантов, тем больше будет нарастать недовольство в российском обществе.

Оказалось, что в отношении гибели собственных людей, ни у власти, ни у россиян нет так ими любимых "красных линий", после которых в нормальных странах социум начинает задавать власти вопросы. Путинская Россия давно в этом переплюнула Советский Союз в котором, напомнит Евгений Дикий, общие потери в Афганистане в количестве 15 тысяч бойцов за 10 лет, стали одним из факторов развала коммунистической империи.

В первую чеченскую войну Россия потеряла 7,5 тысяч бойцов и этого хватило, чтобы она пошла на Хасавюртовские переговоры и вышла из войны, потому что по всей стране были протесты и работали оппозиционные СМИ.

"Сейчас, по минимальной оценке западных союзников Россия потеряла не менее 150 тысяч только убитыми, что равно десяти "Афганистанам" за неполные два года и реакции общества вообще нет, — отмечает эксперт. — Оказалось, что "солдатские мамочки" радостно выстраиваются в очередь за условной "белой Ладой".

Та самая "белая Лада"

Ранее Фокус писал, что в ВСУ рассказали, когда будут призывать женщин на службу. Женщины-медики всегда были военнообязанными. Им нужно позвонить в ТЦК и СП, принести соответствующий пакет документов, пройти медосмотр и получить военно-учетные документы, рассказали в ВСУ.