Променяли сына на "Ладу": в РФ семья погибшего на войне в Украине купила авто на "гробовые"

Отец погибшего россиянина решил потратить компенсацию от государства на новую машину. В первый раз мужчина проехался на ней на кладбище.

В программе российского пропагандиста Дмитрия Киселева показали сюжет о том, как житель Саратовской области получил компенсацию — "гробовые" — от властей за гибель сына в Украине. Деньги россиянин решил потратить на новую "Ладу". Отрывок передачи "Вести недели" от 17 июля опубликовали пользователи социальной сети Twitter.

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"Новая Lada куплена на то, что в народе называют "гробовыми", а официально — единовременным пособием семье погибшего… Выезжает первый раз — на кладбище", — говорит ведущий сюжета.

Журналисты сообщили, что речь идет о семье погибшего в Украине российского военнослужащего Алексея Малова. Его отец рассказал, что Алексей мечтал именно о белой "Ладе", и поэтому было принято решение купить этот автомобиль в память о сыне.

"Как деды и прадеды он сражался с фашизмом", — говорит закадровый голос.

Что за "гробовые"?

Отметим, что указ о выплатах участвующим в войне против Украины военнослужащим и их семьям президент РФ Владимир Путин подписал 5 марта. Близким тех военных, которые погибли в ходе "спецоперации", выплачивают по 5 млн рублей (примерно 2,5 млн грн), а раненые, в свою очередь, получают по 3 млн рублей (около 1,5 млн грн).

Ранее мы писали о том, как жители российского Белгорода разрушают собственные дома, чтобы выдать повреждения за результаты якобы обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Таким образом аферисты хотят вынудить власти выплачивать им компенсации.

Также Фокус рассказывал, как в середине мая под Харьковом погиб 21-летний российский солдат, который пошел на войну против Украины, чтобы заработать денег на пластическую операцию.