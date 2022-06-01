"Его все отговаривали": в Украине погиб оккупант РФ, который хотел насобирать на операцию (фото)

По информации журналистов, погибший Антон Федосеев мечтал исправить дефект носа, поэтому подписал контракт. В родную деревню в Ленинградской области оккупант вернулся в цинковом гробу.

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В середине мая в Харьковской области погиб 21-летний российский солдат, который пошел на войну против Украины, чтобы заработать денег на пластическую операцию. В родной деревне Большой Сабск Ленинградской области его похоронили в цинковом гробу. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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По данным журналистов, Антон Федосеев вырос в многодетной деревенской семье. Во время родов пуповина обмотала его лицо, из-за чего у парня появился дефект носа. Поэтому россиянин мечтал о пластической операции.

[ + – ] Федосеев с другом и преподавательницей техникума

Учился на тракториста, а летом 2020-го года, после окончания учебы, ему пришла повестка из военкомата. После окончания срочной службы Федосеев подписал контракт, чтобы заработать деньги на операцию.

"Он пытался найти хоть какую-то стабильность, вот и подписал контракт, хотя мы все его отговаривали. Когда Антону предложили ехать в Украину, он, как я поняла, еще мог отказаться. Но он всегда говорил: "Я же не трус", вот и согласился", — рассказала в комментарии изданию сестра погибшего оккупанта Алена Федулова.

В последний раз Федосеев разговаривал со своей сестрой 10 мая — тогда он позвонил ей, чтобы похвастаться большой зарплатой. Также военный рассказал, что его подразделение "куда-то перебрасывают" и он временно будет без связи.

[ + – ] Федосеев в военной форме

Федосеев служил механиком-водителем в 200-й отдельной мотострелковой бригаде Береговых войск Северного флота, которая дислоцируется неподалеку от границы с Норвегией и Финляндией. После пересечения границы в Харьковской области Вооруженные Силы Украины атаковали бригаду, в результате чего на месте боя остались десятки уничтоженной и захваченной техники.

Издание со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича сообщило, что из 648 военнослужащих батальонно-тактической группы 200-й бригады погибли 645. Родственникам Федосеева 19 мая сообщили, что он погиб во время артиллерийского обстрела. В родную деревню тело оккупанта привезли в цинковом гробу с окошком и похоронили 25 мая.

Сестра Федосеева сейчас занимается оформлением выплаты за его гибель.

"А то, что в гробах возвращаются… Я не знаю, нужна ли нам была эта спецоперация, я не разбиралась в этом, даже не читаю новости. Меньше знаешь – крепче спишь", — сказала женщина.

Напомним, недавно российские войска осуществили массированный обстрел нескольких районов Харькова, в результате чего погибли мирные жители.

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