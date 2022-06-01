"Його всі відмовляли": в Україні загинув окупант РФ, який хотів назбирати на операцію (фото)

За інформацією журналістів, загиблий Антон Федосєєв мріяв виправити дефект носа, тож підписав контракт. До рідного села в Ленінградській області окупант повернувся в цинковій труні.

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У середині травня на Харківщині загинув 21-річний російський солдат, який пішов на війну проти України, щоб заробити грошей на пластичну операцію. В рідному селі Великий Сабськ Ленінградської області його поховали в цинковій труні. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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За даними журналістів, Антон Федосєєв виріс у багатодітній сільській родині. Під час пологів пуповина обмотала його обличчя, через що в хлопця виник дефект носа. Тому росіянин мріяв про пластичну операцію.

[ + – ] Федосєєв з другом та викладачкою технікуму

Навчався на тракториста, а влітку 2020 року, після закінчення навчання, йому прийшла повістка з військкомату. Після закінчення термінової служби Федосєєв підписав контракт, щоби заробити гроші на операцію.

"Він намагався знайти хоч якусь стабільність, ось і підписав контракт, хоча ми всі його відмовляли. Коли Антону запропонували їхати в Україну, він, як я зрозуміла, ще міг відмовитись. Але він завжди казав: "Я ж не боягуз", ось і погодився", — розповіла в коментарі виданню сестра загиблого окупанта Олена Федулова.

Востаннє Федосєєв розмовляв зі своєю сестрою 10 травня — тоді він зателефонував їй, щоби похвалитися великою зарплатою. Також військовий розповів, що його підрозділ "кудись перекидають", і він тимчасово буде без зв'язку.

[ + – ] Федосєєв у військовій формі

Федосєєв служив механіком-водієм у 200-й окремій мотострілецькій бригаді Берегових військ Північного флоту, що дислокується неподалік кордону з Норвегією та Фінляндією. Після перетину кордону на Харківщині Збройні Сили України атакували бригаду, внаслідок чого на місці бою залишилися десятки знищеної та захопленої техніки.

Видання з посиланням на радника керівника Офісу Президента України Олексія Арестовича повідомило, що із 648 військовослужбовців батальйонно-тактичної групи 200-ї бригади загинули 645. Родичам Федосєєва 19 травня повідомили, що він загинув під час артилерійського обстрілу. До рідного села тіло окупанта привезли до цинкової труни з віконцем і поховали 25 травня.

Сестра Федосєєва зараз займається оформленням виплати за його загибель.

"А те, що в трунах повертаються... Я не знаю, чи потрібна нам була ця спецоперація, я не зналася на цьому, навіть не читаю новини. Менше знаєш — міцніше спиш", — сказала жінка.

Нагадаємо, нещодавно російські війська здійснили масований обстріл кількох районів Харкова, внаслідок чого загинули мирні жителі.

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