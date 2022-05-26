ЗС РФ обстрілюють спальні райони Харкова: багато загиблих і поранених (відео)

За даними місцевої влади, п'ятеро мешканців Харкова загинули внаслідок обстрілу. Громадян закликають не залишати укриття через загрозу нових атак ЗС РФ.

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У четвер, 26 травня, ЗС РФ здійснила масований обстріл кількох районів Харкова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

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Унаслідок обстрілів із важкого озброєння, за попередніми даними, загинули четверо мешканців обласного центру. Ще 7 громадян отримали поранення і були госпіталізовані.

Синєгубов також зазначив, що інформація про наслідки атаки ЗС РФ по Харкову уточнюється, і закликав жителів міста не залишати укриття через загрозу нових ударів із боку окупантів.

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За даними "Суспільного", потужні вибухи внаслідок обстрілів ЗС РФ чутні в районі селища Жуковського, ХАІ, Павлового Поля та Олексіївського водосховища. Крім цього, місцеві жителі повідомляли про приліт кількох снарядів у районі Лісопарку.

Департамент цивільного захисту Харківського ОВА, зі свого боку, оголосив про загрозу артилерійських обстрілів і закликав усіх мешканців міста закликати негайно перейти в укриття чи бомбосховища.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що внаслідок атаки ЗС РФ 26 травня загинули цивільні особи. Міський голова попередив, що місцева влада не планує зупиняти роботу метрополітену, але мирні жителі все одно можуть спускатися в метро, щоб перечекати бомбардування окупантів.

"Наразі найважливіше — зберегти життя. Будьте обережні, бережіть себе, бережіть своє життя!" — додав Терехов у відеозверненні після артилерійського обстрілу Харкова.

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Пізніше радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що кількість жертв артилерійського обстрілу зросла до 5 осіб. Унаслідок атаки ЗС РФ по місту постраждали 10 громадян, серед яких є дитина.

Нагадаємо, підрозділам ЗСУ вдалося знищити ворожий блокпост на "дорозі життя" Лисичанськ-Бахмут. За даними Луганської ОВА, приблизно 50 російських військових намагалися закріпитися на стратегічному об'єкті та були ліквідовані.

Також повідомлялося, що ЗС РФ здійснила ракетні удари по Покровську з ОТРК "Іскандер-М".