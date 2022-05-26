ВС РФ обстреливают спальные районы Харькова: много погибших и раненых (видео)

По данным местных властей, пятеро жителей Харькова погибли в результате обстрелов. Граждан призывают не покидать укрытия из-за угрозы новых атак ВС РФ.

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В четверг, 26 мая, ВС РФ осуществили массированный обстрел нескольких районов Харькова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

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В результате обстрелов из тяжелого вооружения, по предварительным данным, погибли четверо жителей областного центра. Еще 7 граждан получили ранения и были госпитализированы.

Синегубов также отметил, что информация о последствиях атаки ВС РФ по Харькову уточняется, и призвал жителей города не покидать укрытия из-за угрозы новых ударов со стороны оккупантов.

[ + – ] В Харьковской ОВА сообщили подробности сегодняшних артобстрелов

По данным "Суспільного", мощные взрывы в результате обстрелов ВС РФ слышны районе поселка Жуковского, ХАИ, Павлового Поля и Алексеевского водохранилища. Помимо этого, местные жители сообщали о прилете нескольких снарядов в районе Лесопарка.

Департамент гражданской защиты Харьковской ОВА, в свою очередь, объявил об угрозе артиллерийских обстрелов и призвал всех жителей города призывают немедленно перейти в укрытие или бомбоубежища.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в результате атаки ВС РФ 26 мая погибли гражданские лица. Городской голова предупредил, что местные власти не планируют останавливать работу метрополитена, но мирные жители все равно могут спускаться в метро, чтобы переждать бомбардировки оккупантов.

"Сейчас самое важное — сохранить жизнь. Будьте осторожны, берегите себя, берегите свою жизнь!", — добавил Терехов в видеообращении после артиллерийских обстрелов Харькова.

[ + – ] Терехов призвал жителей Харькова не выходить из убежищ из-за угрозы новых обстрелов

Позже советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что число жертв артиллерийского обстрела выросло до 5 человек. В результате атаки ВС РФ по городу пострадали 10 граждан, среди которых есть ребенок.

Напомним, подразделениям ВСУ удалось уничтожить вражеский блокпост на "дороге жизни" Лисичанск-Бахмут. По данным Луганской ОВА, около 50 российских военных пытались закрепиться на стратегическом объекте и были ликвидированы.

Также сообщалось, что ВС РФ осуществили ракетные удары по Покровску из ОТРК "Искандер-М".