ВС РФ нанесли два ракетных удара по жилому кварталу Покровска: есть раненые (видео)

По данным областной прокуратуры, российские войска обстреляли населенный пункт из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

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В среду, 25 мая, ВС РФ осуществили два ракетных удара по Покровску Донецкой области. Об этом проинформировал городской голова Руслан Требушкин.

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По его словам, вражеские обстрелы были осуществлены утром, в результате которых пострадали мирные жители.

По предварительной информации, как утверждал Требушкин, были ранены шестеро человек, но погибших, к счастью, нет.

"Работает комиссия. Будет информация — будем сообщать", — добавил мэр Покровска в утреннем видеообращении.

Позже Руслан Требушкин в своем Telegram-канале обнародовал видео с места прилета российской ракеты. В результате ракетных ударов ВС РФ повреждены несколько объектов инфраструктуры, а также жилые дома.

Очевидцы, чье жилище пострадало, рассказывают, что вернулись в прифронтовой Покровск три дня назад.

"Люди чудом остались в живых, но есть большое количество раненых", — добавил Руслан Требушкин, комментируя подследствия ракетных ударов по жилому кварталу города.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко подтвердил факт прилета двух российских ракет в Покровск и сообщил, что в результате обстрела ранены не шестеро гражданских, а четверо.

"Они доставлены в больницу. Повреждены три инфраструктурных объекта. Россияне продолжают бить по городам, удаленным от линии фронта. Они стремятся убить как можно больше гражданских и посеять панику", — добавил Кириленко и призвал мирных жителей эвакуироваться из зоны боевых действий.

[ + – ] ВС РФ осуществили два ракетных удара по Покровску

Пресс-служба Донецкой областной прокуратуры утверждает, что ВС РФ обстреляли Покровск из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Ранения разной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, повреждено здание и имущество местного предприятия", — сообщили в прокуратуре и добавили, что по факту ракетного удара по Покровску открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса — "Нарушения законов и обычаев войны".

Напомним, 25 мая ВС РФ осуществили авиаудар по спальным районам прифронтового Краматорска. В результате обстрела пострадали жилые дома и городской голова Александр Гончаренко призвал местных жителей, которые эвакуировались, пока не возвращаться в город.

Также сообщалось, что Луганская область вслед за Донетчиной осталась без газа. ВС РФ обстреляли единственную уцелевшую ГРС в регионе, которая обслуживала 36 тысяч бытовых потребителей.