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"Враг близко": Краматорск подвергся авиаракетному удару, — мэр города (фото)

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Последствия обстрела в Краматорске

Александр Гончаренко показал последствия ночного ракетного обстрела по городу и призвал выехавших местных жителей пока не возвращаться домой. По его словам, российская армия подходит все ближе.

ВС РФ нанесли авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору Краматорска. Об этом у себя в Facebook написал мэр города Александр Гончаренко.

По его словам, местные жители в результате обстрела не пострадали.

Гончаренко обратился с просьбой к местным жителям, выехавшим из-за войны из города, пока не возвращаться домой.

"Друзья, я понимаю, как тяжело вам вне родного города. Но враг все ближе. Опасность не где-то там, а у нас — рядом! Еще рано возвращаться, как бы тяжело вам не было!" — в частности, сказал городской голова.

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Напомним, в СБУ рассказали, кто и откуда ударил "Точкой-У" по вокзалу с людьми в Краматорске. Несколько комплексов с "Точкой У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже восемь лет. Людей, которые ожидали эвакуационный поезд, убила твердотопливная ракета 9М79-1.

Ранее Фокус сообщал, что Россия нацелена на захват Краматорска и Северодонецка.