В СБУ сообщили, кто и откуда ударил "Точкой-У" по вокзалу с людьми в Краматорске

Ведомство подтвердило информацию, которую в первые же дни после удара публиковали Минобороны США и группа расследователей Conflict intelligence team: людей, которые ожидали эвакуационный поезд, убила твердотопливная ракета 9М79-1.

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Ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области, где сотни людей ждали эвакуационные поезда, был нанесен с территории, которую оккупировала РФ, управляемой одноступенчатой твердотопливной ракетой 9М79-1 с зарядом кассет, больше известной как "Точка-У". Это показала экспертиза, проведенная специалистами Службы безопасности Украины.

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Взрыв на вокзале прогремел утром, 8 апреля, унеся жизни 61 человека, в том числе детей. Еще 121 мирный житель получил ранения разной степени тяжести. Благодаря исследованиям траектории полета ракеты и анализу других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, которая с 2014 находится под временной оккупацией России.

По информации СБУ, несколько комплексов с "Точкой У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже восемь лет.

"Следователи СБУ продолжают свою работу и пополняют доказательную базу в рамках уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Несмотря на то, что российская пропаганда пытается переложить ответственность за совершенные РФ преступления, реальные факты имеют вполне документальные доказательства", – заявили в СБУ.

[ + – ] Служба безопасности Украины установила: вокзал в Краматорске обстреляли с оккупированной территории при помощи "Точки-У"

Отметим, что группа расследователей Conflict intelligence team уже в первый день трагедии в Краматорске пришла к выводу, что Вооруженные Силы Украины не могли специально совершить обстрел железнодорожного вокзала в качестве "провокации", как об этом утверждает Министерство обороны РФ. По их данным, пуск был совершен из подконтрольного "ДНР" города Шахтерск, что находится к юго-востоку от Краматорска.

Уже 9 апреля в Минобороны США подтвердили, что накануне по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесли удар именно российские военные, использовав ракету "Точка-У".

"Мы не купились на заявления России, что это не они нанесли ракетный удар. Сначала они заявили об успешном обстреле, а потом начали отрицать это, как только стало известно о последствиях попадания ракеты", — сообщил чиновник Пентагона.