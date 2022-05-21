У СБУ повідомили, хто і звідки вдарив "Точкою-У" по вокзалу з людьми у Краматорську

Відомство підтвердило інформацію, яку в перші ж дні після удару публікували Міноборони США та група розслідувачів Conflict intelligence team: людей, які чекали на евакуаційний потяг, убила твердопаливна ракета 9М79-1.

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Ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області, де сотні людей чекали на евакуаційні потяги, завданий з території, яку окупувала РФ, керованою одноступінчастою твердопаливною ракетою 9М79-1 із зарядом касет, більше відомою як "Точка-У". Це показала експертиза, проведена спеціалістами Служби безпеки України.

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Вибух на вокзалі прогримів уранці, 8 квітня, забравши життя 61 людини, зокрема дітей. Ще 121 мирний житель отримав поранення різного ступеня тяжкості. Завдяки дослідженням траєкторії польоту ракети та аналізу інших аспектів вдалося встановити, що удар зроблений з території Донецької області, яка з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією Росії.

За інформацією СБУ, кілька комплексів із "Точкою У" розміщені на окупованих територіях Донбасу та їх використовують загарбники вже вісім років.

"Слідчі СБУ продовжують свою роботу і поповнюють доказову базу в межах кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Попри те, що російська пропаганда намагається перекласти відповідальність за скоєні РФ злочини, реальні факти мають цілком документальні докази ", — заявили в СБУ.

[ + – ] Служба безпеки України встановила: вокзал у Краматорську обстріляли з окупованої території за допомогою "Точки-У"

Зазначимо, що група розслідувачів Conflict intelligence team вже в перший день трагедії в Краматорську дійшла висновку, що Збройні Сили України не могли спеціально обстріляти залізничний вокзал як "провокацію", як про це стверджує Міністерство оборони РФ. За їхніми даними, пуск здійснений з підконтрольного "ДНР" міста Шахтарськ, розташованого на південний схід від Краматорська.

Уже 9 квітня в Міноборони США підтвердили, що напередодні залізничного вокзалу Краматорська завдали удару саме російські військові, використавши ракету "Точка-У".

"Ми не купилися на заяви Росії, що це не вони завдали ракетного удару. Спочатку вони заявили про успішний обстріл, а потім почали заперечувати це, як тільки стало відомо про наслідки влучення ракети", — повідомив чиновник Пентагону.