"Ворог близько": Краматорськ зазнав авіаракетного удару, — мер міста (фото)

Олександр Гончаренко показав наслідки нічного ракетного обстрілу по місту і закликав місцевих жителів поки не повертатися додому. За його словами, російська армія підходить дедалі ближче.

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ЗС РФ завдали авіаракетного удару по спальних районах та приватному сектору Краматорська. Про це у Facebook написав мер міста Олександр Гончаренко.

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За його словами, місцеві мешканці внаслідок обстрілу не постраждали.

Гончаренко звернувся з проханням до місцевих жителів, які виїхали через війну з міста, поки не повертатися додому.

"Друзі, я розумію, як тяжко вам поза рідним містом. Але ворог все ближче. Небезпека не десь там, а в нас — поруч! Ще рано повертатися, як би тяжко вам не було!" — зокрема сказав міський голова.

Нагадаємо, в СБУ розповіли, хто і звідки вдарив "Точкою-У" по вокзалу з людьми у Краматорську. Декілька комплексів з "Точкою У" розміщені на окупованих територіях Донбасу, їх використовують загарбники вже вісім років. Людей, які чекали на евакуаційний потяг, убила твердопаливна ракета 9М79-1.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія націлена на захоплення Краматорська та Сєвєродонецька.