ЗС РФ завдали двох ракетних ударів по житловому кварталу Покровська: є поранені (відео)

За даними обласної прокуратури, російські війська обстріляли населений пункт з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

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У середу, 25 травня, ЗС РФ здійснили два ракетні удари по Покровську Донецької області. Про це повідомив міський голова Руслан Требушкін.

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За його словами, ворожі обстріли здійснено вранці, внаслідок яких постраждали мирні жителі.

За попередньою інформацією, як стверджував Требушкін, поранені шестеро людей, але загиблих, на щастя, немає.

"Працює комісія. Буде інформація — повідомлятимемо", — додав мер Покровська в ранковому відеозверненні.

Згодом Руслан Требушкін у своєму Telegram-каналі оприлюднив відео з місця прильоту російської ракети. Внаслідок ракетних ударів ЗС РФ пошкоджено кілька об'єктів інфраструктури, а також житлові будинки.

Очевидці, чиє житло постраждало, розповідають, що повернулися до прифронтової Покровська три дні тому.

"Люди дивом залишилися живими, але є велика кількість поранених", — додав Руслан Требушкін, коментуючи наслідки ракетних ударів по житловому кварталу міста.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко підтвердив факт прильоту двох російських ракет до Покровська і повідомив, що внаслідок обстрілу поранено не шестеро цивільних, а четверо.

"Вони доставлені до лікарні. Пошкоджено три інфраструктурні об'єкти. Росіяни продовжують бити по містах, віддалених від лінії фронту. Вони прагнуть вбити якнайбільше цивільних і посіяти паніку", — додав Кириленко і закликав мирних жителів евакуюватися із зони бойових дій.

[ + – ] ЗС РФ здійснили два ракетні удари по Покровську

Пресслужба Донецької обласної прокуратури стверджує, що ЗС РФ обстріляли Покровськ з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 5 цивільних осіб, пошкоджено будівлю та майно місцевого підприємства", — повідомили в прокуратурі та додали, що за фактом ракетного удару по Покровську відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу — "Порушення законів та звичаїв війни".

Нагадаємо, 25 травня ЗС РФ здійснили авіаудар по спальних районах прифронтового Краматорська. Внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки та міський голова Олександр Гончаренко закликав місцевих жителів, які евакуювалися, поки не повертатися до міста.

Також повідомляли, що Луганська область слідом за Донеччиною залишилася без газу. ЗС РФ обстріляли єдину вцілілу ГРС у регіоні, яка обслуговувала 36 тисяч побутових споживачів.