Жители Белгорода сами разрушают свои дома ради компенсации за "удары ВСУ", — губернатор

Во время общения с журналистами Вячеслав Гладков рассказал, что некоторые россияне специально разбивают себе окна, чтобы местная власть установила им пластиковые. Поэтому власти будут помогать только тем, кто действительно нуждается в помощи.

Жители Белгорода самостоятельно разрушают собственные дома, чтобы выдать повреждения за результаты якобы обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Таким образом аферисты хотят вынудить российские власти выплачивать им компенсации. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Кто-то начинает воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые. Начинают разбивать кафельную плитку, начинают бить окна", — заявил российский чиновник.

При этом Гладков заверил, что тем жителям Белгорода, которым сложно самим восстановить дома из-за сложной финансовой ситуации, власти помогут.

Напомним, ранее в этом месяце в Белгороде российские ракеты, которыми военные пытались ударить по Украине, разорвались в небе. Обломки упали на окраинах города.

Также мы писали о том, как в результате недавнего обстрела в Белгороде погибла семья украинских беженцев. По словам главы Дергачевского горсовета Вячеслава Задоренко, в результате удара погибли 3 человека из села Цуповка Харьковской области, в том числе и маленький ребенок.

Помимо этого 3 июля в Белгороде ночью прогремела серия взрывов. В результате этого произошли разрушения в 11 многоквартирных и 39 частных домах.