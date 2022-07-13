Жителі Бєлгорода самі руйнують свої будинки заради компенсації за "удари ЗСУ", — губернатор

Під час спілкування із журналістами В'ячеслав Гладков розповів, що деякі росіяни спеціально розбивають вікна, щоб місцева влада встановила їм пластикові. Тому влада допомагатиме лише тим, хто дійсно потребує допомоги.

Жителі Бєлгорода самостійно руйнують власні будинки, щоб видати ушкодження за результати нібито обстрілів із боку Збройних сил України. Так аферисти хочуть змусити російську владу виплачувати їм компенсації. Про це у вівторок, 12 липня, повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

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"Хтось починає сприймати ситуацію як можливість зробити за рахунок інших джерел ремонт, поміняти вікна на пластикові. Починають розбивати кахельну плитку, починають бити вікна", — заявив російський чиновник.

При цьому Гладков запевнив, що тим жителям Бєлгорода, яким складно самим відновити будинки через складну фінансову ситуацію, влада допоможе.

Нагадаємо, раніше цього місяця у Бєлгороді російські ракети, якими військові намагалися вдарити по Україні, розірвалися в небі. Уламки впали на околицях міста.

Також ми писали про те, як унаслідок нещодавнього обстрілу в Бєлгороді загинула родина українських біженців. За словами голови Дергачівської міськради В'ячеслава Задоренка, внаслідок удару загинуло 3 людей із села Цупівка Харківської області, зокрема й маленька дитина.

Крім цього, 3 липня в Бєлгороді вночі прогриміла серія вибухів. Унаслідок цього сталися руйнування в 11 багатоквартирних і 39 приватних будинках.